Una cámara de seguridad muestra cómo agentes de la Guardia Civil recibían sobornos en el aeropuerto de Gran Canaria

La Fiscalía acusa a once agentes de la Guardia Civil de recibir sobornos en el Aeropuerto de Gran Canaria.

La fiscal Teseida García ha sostenido que los hechos que imputa a los guardias civiles a los que acusa de exigir sobornos a pasajeros africanos para hacer la vista gorda del dinero y alimentos que pretendían introducir en España por el aeropuerto de Gran Canaria en 2008 suponen un caso de corrupción "muy grave". García ha advertido al Jurado del caso que se trata de hechos "muy graves" porque a estos agentes el Estado había confiado la seguridad para evitar el blanqueo de capitales y que entraran alimentos en mal estado o que pudieran causar peligro. La fiscal ha considerado que estos agentes se han aprovechado del poder y de su uniforme, y ha insistido en la gravedad de los hechos, independientemente de las cantidades de dinero que recibieran de los pasajeros como soborno, que oscilaron entre los 20 euros y los 1.500 euros, como espera acreditar durante el juicio. Uno de los principales procesados en la trama ha dicho al Jurado que desconoce el motivo por el que un viajero dejó 50 euros en la gorra del uniforme.

En la segunda jornada del juicio que celebra la Audiencia de Las Palmas, han declarado el citado procesado, José Antonio A.S., y también José Juan P.M., quienes se enfrentan a una condena de 18 años de prisión, la pena máxima que se exige en este caso en el que se juzga a otros ocho guardias civiles y dos viajeros por unos hechos presuntamente ocurridos en 2008.

Los dos acusados han negado haber exigido dinero u otro tipo de dávidas a los pasajeros, pese a que en las imágenes grabadas por la cámara de vídeo instalada en la oficina de la unidad fiscal del aeropuerto, que se han mostrado al Jurado, se ve cómo el también imputado Mahjoub A.B., declarado en rebeldía, les deja dinero en la gorra.

Se trata de unas imágenes grabadas el 12 de agosto de 2008, que también muestran a los dos acusados repartiéndose billetes. José Juan P.M. ha explicado que se repartían dinero porque estaban reuniendo aportaciones para regalar un reloj a un compañero que se jubilaba y él era el encargado de pedirlo, mientras que la fiscal sostiene que era un obsequio exigido al pasajero Mahjoub A.B., procedente de El Aaiún, para no verificar si la cantidad de 250.000 euros que declaraba llevar consigo era cierta.

En otra de las imágenes mostradas, correspondiente al 5 de agosto de ese año, se ve cómo otro pasajero que iba a viajar a Dákar (Senegal), un armador coreano, Chan I.C., también imputado en la causa, deja una caja con seis kilos de pulpo como regalo, con el fin de que le verfificaran que iba a sacar de España 180.000 euros sin contar el dinero, segun el Ministerio Público.

El acusado José Antonio A.S., que se encargó de rellenar la documentación pertinente de este pasajero sobre el dinero declarado, ha dicho que tampoco sabe el motivo por el que ese pasajero dejó el pulpo en la oficina, si bien su compañero José Juan P.M., ha comentado que es una costumbre de Corea del Sur hacer ese tipo de regalos, que él aceptó, aunque ha reconocido que "está mal".

En cuanto a la verificación de si el dinero declarado por este viajero se correspondía con la cantidad que portaba, José Antonio A.S. ha reconocido que no contó el dinero y que, en ocasiones, en la documentación hacía constar que sí lo había contado, aunque no lo hubiera hecho, como fue el caso del pasajero imputado Achbick H. del que solo contó una parte, o de Mahjoub A.B., que lo hizo mirando el interior de la bolsa donde lo llevaba.