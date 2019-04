Una cadena humana de varias personas ayuda a sacar del agua a un bañista en Torremolinos

Una cadena humana ha colaborado con dos socorristas para ayudarlos, una vez rescatado un bañista, cuando éstos estaban próximos a la orilla de una playa del municipio malagueño de Torremolinos.

Los bañistas que se encontraban en la orilla hicieron una cadena humana

Los hechos ocurrieron sobre las 12.00 horas de este domingo en la playa de Larry cuando, al parecer, un hombre comenzó a pedir ayuda debido a que no podía salir del agua y dos socorristas fueron para rescatarle.

Así, debido a la fuerza del agua, ya que había bandera roja en la zona, los bañistas que se encontraban en la orilla, una vez los socorristas estaban próximos y sacando a la persona del mar, colaboraron para sacarlo a la orilla haciendo una cadena humana.

El coordinador del Área de Seguridad del Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga), Carlos Barranco, ha explicado que se "hizo una cadena humana para echarles una mano de salir de la orilla, pero en ningún momento corría peligro la vida de los dos socorristas ni nada de eso".

En este sentido, ha afirmado que los socorristas se sorprendieron porque les echaron una mano, "estaban agradecidos, pero fue un rescate normal, como siempre hacen".

En este punto, ha recordado que este pasado domingo los socorristas realizaron 19 rescates en la zona de La Carihuela, precisando, además, que "en ningún momento fue un rescate porque se estuvieran ahogando los socorristas", pero "imagino que los bañistas como veían que no paraban de rescatar a gente, evidentemente, le echarían una mano".

Ha alertado, al respecto, que los socorristas no paraban de rescatar a personas porque éstos "no hacen caso a la bandera roja. Se prohíbe el baño y la gente se sigue bañando y, evidentemente, si estás en la playa y estas viendo que trabajadores como los socorristas continuamente se están tirando a rescatar a personas llega un momento que le echas una mano porque no dan abasto". "Ayer --por este pasado domingo-- fue un día muy complicado en la playa y lo resolvieron muy bien", ha concluido.