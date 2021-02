Un vecino reprocha desde su balcón a un manifestante por Pablo Hasél la violencia y esto es lo que le contesta

Los vecinos de las ciudades afectadas por los graves y violentos disturbios en Cataluña empiezan a estar hartos de las escenas que ya por tercera noche consecutiva se repiten en las calles en el marco de unas manifestaciones convocadas para defender la libertad de expresión y condenar la entrada en prisión del rapero Pablo Hasél pero que acaban convirtiéndose en campos de batalla con importantes destrozos, una gran lista de heridos y numerosos detenidos.

Desde que el pasado martes el rapero Pablo Hasél entró en prisión por un delito de enaltecimiento de terrorismo e injurias a la corona las imágenes de contenedores ardiendo, gente arrancando adoquines del suelo, semáforos destrozados, barricadas cortando calles, carreras y cargas policiales se han ido extendiendo por diferentes ciudades españolas.

Los vecinos en Cataluña empiezan a estar hartos y piden desde sus balcones acabar con los actos violentos, en los altercados ocurridos este jueves se ha podido grabar como unas personas gritan a un grupo de manifestantes desde sus viviendas que paren con la violencia y respeten sus derechos, gritos a los que una joven no dudó en contestar: "Me estoy manifestando por tus derechos".

Los vecinos no pueden dormir y viendo el panorama algunos meten sus motos en el portal. Los que no se manifiestan piden también que se respeten sus derechos y no dañen sus pertenencias.