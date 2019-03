Un 8% de españoles está en riesgo de pobreza energética

Desde que Rosa entra en su casa solo piensa en ahorrar lo máximo posible: "Porque no me llega, no me llega", asegura. Intenta pisar poco la cocina, porque sabe que aquí es donde más se gasta. Pone sólo una lavadora a la semana y duerme acompañada de unos sacos de semillas con los que calienta su cama.

Tiene una pensión de viudedad de 700 euros. No enciende los radiadores y la luz solo a partir de las ocho de la tarde. Pero aun así, tiene que pagar facturas de más de 80 euros. Por eso, pasa con su hermana casi todo el día en un centro para mayores donde sí tienen calefacción.

Rosa es un caso extremo de pobreza energética. En la misma situación se encuentran un 8% de los hogares españoles donde las cuentas no salen.

Rosaura tiene 92 años y cuida de su nieta, y recorta en todo lo posible para llegar a final de mes. Hace solo dos años una señora murió en un incendio provocado por las velas que tenía que utilizar en su piso; le habían cortado la luz por impago.