Un ladrón entra a robar en una casa de Sevilla y los propietarios lo encuentran al pie de la cama

Entran a robar por la noche en una casa de Sevilla, cuando el matrimonio y sus hijos estaban durmiendo. Antes de llegar al dormitorio de la pareja, el ladrón había cogido objetos de la casa y la cartera con dinero de uno de ellos.

El dueño de la vivienda se da cuenta de que había alguien y lo persigue. Para sorpresa del propietario, el asaltante se encontraba viendo la tele en su salón. Allí se produce un forcejeo y éste sale corriendo, mientras, la mujer llama a la policía.

El propio ladrón, un hombre de 46 años y con antecedentes por robos en domicilios, es quien abre la puerta a los agentes, y seguidamente, es detenido.

El propietario de la casa, ha contado como se dio cuenta de que alguien había entrado en su hogar: "Me he despertado y he visto a un hombre que no conocía, en ese momento le pregunté, ¿tu quién eres, que haces aquí?"