Un grupo de menores se subleva contra un socorrista por discriminar a un joven transgénero

Un grupo de jóvenes ha sido expulsado de una piscina de Salinas de Añana, a treinta kilómetros de Vitoria, por apoyar a un joven transgénero frente a una desafortunada decisión del socorrista. Éste prohibió al menor bañarse con la camiseta puesta.

Los menores disfrutaban de unos días en el campamento 'Gazte Rock', organizado por Hell Dorado y ofertado por el Instituto de Foral de la Juventud de Álava. Está dirigido a jóvenes de 16-17 años con inquietudes musicales.

Según publica El Correo, el joven se encuentra en pleno proceso de adaptación física por lo que quiso bañarse con la parte de arriba, para cubrir su torso por vergüenza. Algo que no le pareció bien al socorrista, un ex legionario, que le dijo que con camiseta no podía bañarse en el agua.

A pesar de la petición de otros niños y monitores del campamento, el vigilante no cambió de posición. Por ello, todos acordaron ponerse sus camisetas y lanzarse a la piscina con ella puesta y al grito de "con camiseta", para solidarizarse con su compañero.