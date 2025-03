Ruth Ortiz, madre de los niños asesinados por José Bretón: "No podemos de ninguna manera ni forma dar voz a los asesinos"

Un día después de que la editorial suspendiese la distribución del libro de las confesiones de José Bretón tras las advertencias de ilegalidad por Ruth Ortiz, la madre de los niños asesinados ha emitido este jueves un comunicado. Agradece al Servicio de Atención a las Víctimas de Córdoba "por atender a mi solicitud de ayuda, auxilio y amparo".

En su comunicado, Ruth Ortiz comienza: "Mis primeras palabras de hoy 20 de marzo son de agradecimiento. Agradecimiento al Servicio de Atención a las Víctimas de Córdoba, por atender a mi solicitud de ayuda, auxilio y amparo. Me acogieron, atendieron y apoyaron durante el juicio por el asesinato de mis hijos en 2013 y me han vuelto a ayudar y apoyar en esta nueva batalla. ¡Gracias! Gracias a la Fiscal Delegada Sección Víctimas de Delito de Córdoba por actuar tan rápido en defensa de mis dos hijos asesinados, Gracias al Fiscal Jefe de Córdoba y a la Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Barcelona, ¡mi más sincero agradecimiento!"

"Gracias al Servicio de Atención a las Víctimas de Huelva y al Fiscal de Huelva por estar en contacto y en coordinación con Córdoba. Por supuesto, gracias a mi abogada de Córdoba, solamente tengo palabras de agradecimiento. Cuando una mujer pide ayuda, una madre pide ayuda, es porque de verdad la necesita", continúa la madre de los pequeños asesinados a manos de José Bretón.

Esgrime que "no podemos de ninguna manera ni forma, dar voz a los asesinos para que puedan faltar al honor, a la intimidad y a la imagen de las víctimas, ni para que puedan revictimizarlas". "Si no está bien regulado, tendrá que regularse correctamente, y si está regulado y no se cumple, se tiene que cumplir y hacer cumplir".

Pésame a los familiares de la última mujer asesinada

Al final del comunicado, manifiesta su "sentido pésame" a los familiares de "la última mujer asesinada, la última víctima de la violencia de género, Andrea, de 34 años en Burgos, lo siento de verdad". "Tengo una esperanza: entre todos conseguiremos parar cualquier tipo de violencia que se ejerza hacia la mujer", sentenciaba.

El caso José Bretón, en Córdoba, es otro de los casos de violencia vicaria que sobrecogía al país en el mes de octubre de 2011 porque Bretón acabó con la vida de sus hijos Ruth, de seis años, y José, de tan solo 2 en su propia finca, primero los durmió y luego los calcinó con una gran hoguera. Todo ello por hacer daño a su ex mujer. Fue condenado a 40 años cárcel.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com