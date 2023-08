Turistas en Galicia huyendo del calor: "Aquí siempre llevamos una rebequita"

"Esto es maravilloso, te lo digo yo que vengo de Valencia". Los turistas que encontramos esta mañana en Sada, A Coruña, lo tienen claro. "Es el mejor clima de España", dice uno de ellos. Lo cierto es que cada vez son más los que eligen el noroeste para pasar los meses de más calor. "Allí es imposible hasta dormir y aquí yo me meto en la cama con pijama y con manta", comenta otro viajero que llega desde el sur.

La playa, a las once de la mañana, la encontramos absolutamente desierta, por lo que madrugar para poner la sombrilla en primera línea no es necesario. "Aquí no hay nadie hasta el mediodía y alguna persona más que se acerca ya de cara a la tarde", explican los locales. Sin agobios, sin grandes aglomeraciones y sin prisas. Solo un problema: la temperatura del agua. "A mi me cuesta mucho bañarme aquí, a veces duelen los huesos", dice un turista. Así que tomar el sol sí, pero el remojo mejor cuando se vuelve a casa.

Y cuando cae la tarde, "aquí siempre llevamos un rebequita", siempre hay que tirar de los "por si acaso". Un jersey, una chaqueta o mismo una cazadora porque los termómetros bajan y llega, incluso, a hacer frío. Hoy las máximas serán de 23 grados y de noche la temperatura cae hasta los 14.

El clima suave y las temperaturas agradables han convertido a Galicia, este año, en una de la favoritas para quienes huyen de un calor que ha ahogado a buena parte de los españoles, sobre todo del sur y del Levante, estas últimas semanas.