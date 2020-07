Turistas británicos en Benidorm sobre la cuarentena: "No me gusta. Aquí estoy segura"

Benidorm es el destino preferido por los británicos. Cerca del 40% de los turistas que llegan a la ciudad vienen del Reino Unido.

Toni Pérez, alcalde de Benidorm, pide que no haya "destinos de primera y de segunda", y reclama que excluyan a Benidorm de la cuarentena británica.

Lo que dicen los turistas

A Emma, turista británica, se le han terminado sus vacaciones en su destino favorito, Benidorm. Aquí ha conocido la noticia. "No me gusta" afirma en inglés. No le ha gustado nada, aquí se siente segura, dice.

Se ha reducido ligeramente su número, pero los británicos siguen siendo, de lejos, los que mas nos visitan. Dieciocho millones de ingleses decidieron pasar sus vacaciones aquí el pasado año. Casi una cuarta parte de todos los turistas que viajan a España.

Es la columna vertebral de Benidorm. Si no están ellos no funciona. Pero la cuarentena obligatoria impuesta por su país "Ha sido un mazazo, un jarro de agua fría, helada" dice Rafael Blanquer, Director General de Port Hotels y ya han empezado a llegar las cancelaciones.

El turismo británico es también el que más dinero deja en España. Cerca de 18.000 millones de euros al año. Unos 1000€ por turista.

Dispuestos a financiar los test de coronavirus

Una posible solución para evitar esos rebrotes de coronavirus la ha puesto sobre la mesa La Confederación Española de Hoteles y Apartamentos Turísticos (CEHAT) que pide que se realicen pruebas de coronavirus en origen y destino a los viajeros y se ha ofrecido a financiar los test a la salida de sus establecimientos en España.

La patronal cree que con la medida sorpresiva de las autoridades de Reino Unido de una cuarentena británica, se corre el riesgo de que otros gobiernos puedan adoptar soluciones parecidas ante los rebrotes de coronavirus de forma poco reflexionada.