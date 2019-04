Tres nuevas denuncias de abusos en otro colegio de los Maristas de Barcelona

Otro colegio de los Maristas de Barcelona ha recibido nuevas denuncias. En total tres antiguos estudiantes han presentado denuncia contra un profesor -actualmente no ejerce en el colegio- ante los Mossos d'Esquadra denunciando hechos ocurridos hace 30 años.

Los demandantes dicen que al principio no eran conscientes de lo que les estaba pasando. “No nos cabía en la cabeza la posibilidad de que alguien tan cercano, un modelo de comportamiento, pudiese portarse mal”, declara uno de los afectados a El Periódico.

Los menores que supuestamente sufrieron abusos tenían entre 7 y 10 años. La madre de uno de ellos explica que la dirección del centro intentó convencerla para que no denunciase.

“Me dijo que no me preocupase, que este señor jamás podría volver a dar clase a otros niños. Me habló de que si denunciábamos desprestigiaríamos al colegio, y vamos, que me lo quitó de la cabeza”, indica la madre al diario.

Los hechos denunciados se remontan tres décadas atrás. Ahora, después de tantos años, el maestro lo ha reconocido. Estos nuevos tres casos se suman a las 25 denuncias que han recibido los Maristas de Barcelona.

Casi todas las denuncias señalan al pederasta confeso Joaquín Benítez, que había sido profesor de gimnasia casi 30 años.