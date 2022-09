Junts per Catalunya no sale del Govern y consultará a la militancia los próximos 6 y 7 de octubre

Junts per Catalunya hará una consulta los próximos días 6 y 7 de octubre con la intención de decidir si continúa o no en el Govern, en caso de que antes el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, no de marcha atrás y restituya en el cargo al vicepresidente, Jordi Puigneró, al que tomó la decisión de cesar este miércoles.

Se trata de una medida que se ha adoptado después de nueve horas de reunión de la Ejecutiva del partido tras el cese de Jordi Puigneró como vicepresidente del Govern. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, cesó este miércoles a Puigneró por no haberle informado de que Junts le pediría someterse a una cuestión de confianza, algo que Junts calificó de "error histórico".

Peres Aragonés cesó a Puigneró

El presidente catalán, Pere Aragonès, canceló este miércoles todos los actos de su agenda y convocó una reunión extraordinaria después de la crisis entre ERC y Junts en el Palau de la Generalitat. Un encuentro que llegó después de que Junts planteara la posibilidad de que Aragonès se sometiera a una cuestión de confianza en el caso de no concretar cómo cumplir el acuerdo del Govern. Esto provocó un terremoto político que acentuaba la inestabilidad del gobierno de coalición.

Después de la reunión de este miércoles, Aragonès aseguró que se está atravesando un nivel "complicado" a nivel "económico y social" y que la obligación del Gobierno es dar "seguridad y confianza" a los ciudadanos: "Y aquí es evidente que las desconfianzas no ayudan a cumplir los objetivos".

Ahora, la Ejecutiva de Junts ha decidido no salir, por el momento, del Govern mientras que deja en manos de su militancia la decisión de continuar o no en el Ejecutivo catalán en una consulta que se celebrará los próximos 6 y 7 de octubre.