Tres investigados en Chipiona por la agresión a una mujer trans mientras le gritaban "eres un hombre"

La Guardia Civil investiga una presunta agresión por odio que tuvo lugar el pasado sábado en Chipiona, donde una mujer trans de 19 años fue atacada por tres personas. Los sospechosos, un hombre y dos mujeres, han sido identificados y están bajo investigación.

Las autoridades manejan el caso como un posible delito de odio. Actualmente, la investigación se encuentra en la fase de toma de declaraciones, y los resultados se enviarán a la Fiscalía, que decidirá si el caso debe seguir adelante.

"El ataque no solo me dejó con heridas físicas, sino que también me afectó emocionalmente", expresó la víctima en sus redes sociales. "La violencia y el odio que sufrimos las personas trans no pueden seguir siendo ignorados", añadió.

La reacción de Chipiona

El alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero, ha anunciado que presentará una propuesta al pleno municipal para apoyar a la víctima y al colectivo LGTBI, con el objetivo de erradicar este tipo de conductas. Aparcero afirmó que Chipiona es una comunidad abierta y que estos actos no representan a su sociedad.

"No podemos quedarnos impasibles ante estos hechos y no expresar nuestro rechazo y consternación ante lo sucedido", manifestó Aparcero. Además, enfatizó la importancia de defender la libertad individual y la convivencia igualitaria, aspirando a una Chipiona futura libre y tolerante.

En la propuesta del alcalde se incluye el rechazo a todo tipo de violencia y discursos de odio hacia la población LGTBI. Asimismo, se manifestará el apoyo institucional a la víctima y se promoverá una cultura de respeto e inclusión. El objetivo es garantizar que todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género, puedan vivir libres de violencia y discriminación.

Otros casos anteriores

Este caso en Chipiona coincide con dos denuncias recientes de agresiones tránsfobas en Valencia. A través de la red social X, una de las víctimas informó que fue agredida al grito de "travesti" y "maricón de mierda" antes de recibir un puñetazo en la calle Pedreguer.

Pocas horas después, otro grupo de chicas trans denunció una segunda agresión en la Avinguda del Regne de València, donde una de ellas fue cuestionada sobre su identidad y recibió un puñetazo.

La Policía Nacional ha confirmado que está investigando ambas denuncias en Valencia. Según las autoridades, los agresores en ambos casos podrían ser los mismos tres hombres.

Estos incidentes subrayan la urgencia de tomar medidas efectivas para proteger a las personas trans y garantizar su seguridad y bienestar. Las autoridades y la comunidad están llamadas a actuar conjuntamente para prevenir futuros ataques y fomentar una cultura de respeto y tolerancia.

