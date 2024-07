Una madre apuñala a su hijo con autismo severo y luego intenta quitarse la vida en Chipiona

Todo ocurrió sobre las cinco de la tarde del lunes en el municipio de Chipiona, Cádiz. La madre, de 61 años y que al parecer sufre una enfermedad mental, apuñaló a suhijo, de 28 años y con autismo severo. Lo hizo entre una y dos veces con un cuchillo en la parte superior del tórax. Luego fue la mujer quien, con la misma arma, intentó suicidarse clavándoselo en el pecho.

El suceso tuvo lugar en la vivienda que compartían ambos en la calle Chopo, cercana al parque Blas Infante y a la avenida de Rota. Todavía se desconoce el motivo del apuñalamiento y no hay muchos datos al respecto, pero, al parecer, la mujer llevaba años medicándose a causa de padecer una enfermedad mental.

Según informa 'La voz de Cádiz', fueron los vecinos quienes avisaron al 112, que se encargaron de alertar al Centro Operativo de Servicios (COS) para que enviara una patrulla hasta el lugar. La Guardia Civil junto con los servicios médicos encontraron a ambos heridos y los atendieron hasta la llegada de los servicios de emergencia, que les trasladaron al Hospital de Jerez.

Tanto madre como hijo se encuentran fuera de peligro, según fuentes del instituto armado. Se desconoce si la mujer ha sido detenida por la Policía. Desde la tarde del lunes, la vivienda que compartían se encuentra precintada y hay una investigación abierta. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado agentes de Criminalística de la Guardia Civil para una primera inspección ocular que contribuya a recopilar pruebas que determinen la causa del suceso.

Apuñaló hasta 21 veces a su hijo: "No soy un monstruo, él me las iba a quitar"

A principios de mes, en Reino Unido, se conocía que una madre había matado a su hija de 7 años, Elizabeth, y a su hijo de 11 años, Ethan John. Verónica John, de 27 años, apuñaló hasta en 21 ocasiones a su hijo, quien murió en el acto, y también a la pequeña hasta ocasionarle una lesión cerebral. Todo esto ocurrió antes de acuchillar a su marido.

Durante el juicio, ella estalló diciendo que no quería que su marido tuviese a los niños. Además, le dijo a la Policía que "no soy un monstruo, él me las iba a quitar". A la madre, que padecía una enfermedad mental, se le declaró no apta para declararse culpable debido a una enfermedad mental.

Otro caso de violencia ocurrió en Lakewood, en Nueva Jersey (EE. UU.), donde una madre ahogó a sus dos hijas de entre 1 y 3 años en la bañera del domicilio. Se sospecha que la bebé de un año fue apuñalada.

