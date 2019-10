Tres familias desesperadas en Cádiz exigen una vivienda digna

La situación económica familiar de David, Juana y Miguel Ángel es muy complicada y su situación laboral no es nada sencilla: algunos no tienen trabajo y aquellos esporádicos que consiguen apenas les dan para vivir.

Por ello, reclaman al Ayuntamiento de Cádiz una ayuda para el alquiler de vivienda y, de alguna manera, tener los medios para conseguir un techo bajo el que vivir, pero la lista de espera es larga para dar servicio a tantas personas necesitadas en la ciudad.

David, por ejemplo, está en paro, tiene 4 hijos y está al borde del desahucio. Por eso eso pide una vivienda social para su familia: "No me quieren escuchar, no me quieren ayudar, no me quieren ver".

En tal punto de desesperación se encuentra que asegura que está dispuesto a hacer una huelga de hambre y encadenarse en la puerta.

No está solo, Juana y su familia fueron desahuciados hace ocho meses. Con 500 euros de ayuda no tiene suficiente para pagar el alquiler. "Para mí no existe la solución", lamenta.

Miguel Ángel duerme en la calle desde marzo, y lleva ocho meses en lista de espera para conseguir un techo o cualquier alternativa para que su caso se resuelva.

Dicen que no se moverán hasta que no les no les den una solución. El Ayuntamiento ya está buscando una solución urgente, pero no son los únicos Solo en Cádiz, más de 7.000 familias están en lista de espera para conseguir una vivienda social.