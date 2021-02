Tres detenidos por un supuesto intento de secuestro de una adolescente en Mengíbar

Suceso en la localidad de Mengíbar en Jaén. La guardia civil ha detenido y abierto una investigación tras la denuncia de una joven que temió ser víctima de un intento de secuestro. La chica de entre 18 y 20 años relato supuestamente en redes sociales lo que le había sucedido.

¿Cómo ocurrió todo?

La Policía Local de Mengíbar reclamó la presencia de la Guardia Civil que ha detenido a tres hombres en relación a un suceso que ocurrió este martes. Una joven aseguró haber sufrido un intento de secuestro. Los agentes municipales iniciaron las pesquisas ante la llamada de varios vecinos que habían escuchado los gritos de la chica que relató después que fue asaltada por tres desconocidos cuando caminaba por la calle. Los hombres fueron conducidos a la Comandancia de la Guardia Civil de Jaén. Los agentes intentan averiguar si se trató de un episodio de acoso o de un intento de secuestro como cree la víctima.

El supuesto audio de la víctima

Hay un audio que circula por redes sociales en el que se escucha a una joven: "han venido los tíos esos detrás de mi mirándome, se han escondido detrás de un camión para cogerme y estaban a dos metros; iba corriendo y el de la autoescuela me ha abierto la puerta y me ha visto y me ha dicho ¡métete para dentro corre! y he llamado a mi tía y luego han intentado coger a otra y hemos ido al cuartel, y sí son ellos".