Tres años de la misteriosa desaparición de Antonio David Barroso Díaz, el menor de Morón de la Frontera

Se cumplen tres años de la desaparición de Antonio David Barroso Díaz, el niño de la localidad sevillana de Morón de la Frontera desaparecido el 12 de septiembre de 2021. No hay rastro del menor desde ese día de ahí que la familia paterna se haya congregado a las puertas del Ayuntamiento para recordarlo.

Antonio David que padecía de una discapacidad del 91% vivía con Macarena, su madre, tras la separación de sus padres. El día de la desaparición, su progenitora se lo llevó de viaje con destino Galicia pero nunca llegó a tierra gallegas ya que fue encontrada al día siguiente en Segovia desorientada en una gasolinera y sin su hijo.

Madre e hijo no tomaban la medicación

Macarena confesó a la Policía haber matado al chico y tirado el cuerpo en un contenedor en Madrid pero el cadáver nunca fue localizado. La mujer sufre problemas mentales de bipolaridad y esquizofrenia algo que no ha ayudado a aclarar que pasó con el menor. Tanto madre como hijo no tomaban la medicación para sus respectivas enfermedades. Antonio David tenía 15 años y no podía hablar ni moverse, padecía el Síndrome de West, espasmos musculares que afectan la cabeza, el torso y las extremidades.

Han pasado los años y sigue sin resolverse lo que ocurrió durante el viaje que madre e hijo realizaron. Las hipótesis que barajan los investigadores, según expone el diario Abc son varias. El menor pierde la vida en el alojamiento en el que se hospedaban y la más creíble para la Policía, Antonio David pudo morir durante el trayecto por un golpe de calor o por enfermedad, al parecer sufría convulsiones desde hacía semanas por no recibir su medicación.

Macarena Díaz fue ingresada en un centro psiquiátrico. Ahora cuando se cumplen tres años de esta misteriosa desaparición, se encuentra en libertad siendo la única investigada oficialmente por un delito de desaparición de un menor, ya que al no haber aparecido el cuerpo no se le puede acusar de otros delitos.

