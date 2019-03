Treinta heridos en un choque entre un camión y un autocar en la A-2

Treinta personas han resultado heridas, dos de ellas graves, en un accidente de tráfico entre un camión y un autocar de la compañía Sagalés ocurrido este lunes en la autovía A-2, en el término municipal de Jorba (Barcelona), según ha informado el Servicio Catalán de Tráfico.



El siniestro se ha producido por causas que se investigan hacia las 16:45 horas y a causa del elevado número de heridos la Dirección General de Protección Civil ha activado el Plan de Emergencias Procicat.



Los bomberos de la Generalitat han tenido que trabajar para excarcelar a uno de los heridos que ha quedado atrapado en uno de los dos vehículos accidentados.



El accidente, según las primeras informaciones de los Mossos de Tráfico, se ha producido porque uno de los dos vehículos ha chocado por detrás contra el otro, aunque el atestado aún no se ha cerrado.



El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha enviado un total de once ambulancias y dos helicópteros al lugar del siniestro y ha evacuado a los dos heridos graves a los hospitales de Sant Pau de Barcelona y Bellvitge de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).



De los heridos leves, ocho han sido trasladados al hospital de Igualada (Barcelona), siete han sido atendidos en el centro de asistencia primaria de Cervera (Lleida) y trece en el Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.



Fuentes de la compañía Sagalés no han facilitado información sobre el accidente, ni sobre el origen y destino del autocar, aunque fuentes de la policía autonómica han indicado que el autobús se dirigía a Madrid. Debido al accidente, la autovía A2 Barcelona-Lleida ha sido cortada al tráfico desde el kilómetro 540 en dirección Lleida, lo que ha originado cuatro kilómetros de retenciones.