Trece opositores a docente no llegan al examen por una avería en el AVE

Viajaban juntos en tren, pero 9 de los opositores se presentaban al examen en Cuenca y 4 en Albacete. Cuando quedaban 10 km para llegar al primer destino el convoy sufrió una avería y estuvo tres horas detenido en las vías. Y aunque Renfe hizo un documento a los afectados dando fe de lo ocurrido y del retraso ocasionado los aspirantes a docente llegaron tarde al examen.

La prueba a la que se presentaban no solo les servía para aspirar a una plaza fija sino que presentarse suponía estar dentro de la bolsa de empleo como interinos. Al no llegar a tiempo no podrán trabajar durante dos años en la enseñanza pública así que los afectados han reclamado. La consejera de Educación de Castilla-La Mancha Rosa Ana Rodríguez ha explicado que los servicios jurídicos están estudiando lo ocurrido y que su departamento actuará en consecuencia con lo que dictaminen “son los servicios jurídicos los que tienen que decir la medida a tomar al respecto".

Desde el sindicato de educación ANPE , su secretario de comunicación Manuel Tebar asegura que “estamos haciendo todo lo posible para que a esas personas se les mantenga en lista de docentes interinos y puedan seguir trabajando hasta la próxima convocatoria de oposiciones " Cree que el documento aportado por RENFE es prueba suficiente de que ha habido un impedimento involuntario y confía en que se pueda plantear un aplazamiento del examen a estos aspirantes