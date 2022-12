Los trastornos de la conducta alimentaria y la influencia de las redes sociales, a debate este jueves en '¿Lo Hablamos?'

¿Qué influencia tienen las redes en los más jóvenes? La apología de la anorexia y la bulimia en páginas web, chats, aplicaciones o redes sociales es uno de los factores de riesgo cuando se habla de trastornos de conducta alimentaria. En España hay más de 400.000 personas que padecen esta enfermedad, sin embargo, los médicos avisan que cada vez llegan más pacientes a sus consultas.

Ante este asunto, en '¿Lo hablamos?' sentamos en la misma mesa a la psicóloga Laura Chica frente a la futbolista Leticia Méndez y a la modelo Beatriz Fernández, ambas sufriendo un trastorno de la conducta alimentaria. Un debate que arranca a las 18:00 horas de este jueves 15 de diciembre y que podrás seguir en directo en la web de Antena 3 Noticias.

Las redes sociales convertirse en un peligro, son muchos los contenidos en internet que promueven la delgadez, con consejos para adelgazar o retos virales para competir por lograr el mayor tiempo sin comer.

La modelo Beatriz Fernández: "Había días que casi no comía"

La modelo Beatriz Fernández asegura que, cuando escuchamos esa enfermedad, "nos imaginamos a una chica extremadamente delgada, a punto de ingresar y con problemas manifestados o teniendo una distorsión tipo paranoia al mirarse al espejo". "Pero no hace falta llegar a esos extremos para hablar de este trastorno y que sea un verdadero sufrimiento", añade.

"En mi caso, empecé a disminuir la ingesta muchísimo. Había días que casi no comía, o que hacía ayuno hasta las cinco de la tarde. También tomé diuréticos y laxantes. Tenía pánico a comer, sobre todo alimentos calóricos. No me permitía ni un trozo de chocolate. Era una restricción bestial que compensaba con días en los que comía algo más y me sentía fatal, me culpaba. Era una obsesión diaria. Y así estuve más de dos años", relata. Un testimonio que dará con más detalle en el debate digital de Antena 3 Noticias.

Leticia Méndez dejó el fútbol por la bulimia

Leticia sufrió este trastorno de la conducta alimentaria, lo que le ha obligado a dejar el fútbol a los 30 años: quiere recuperarse y ser altavoz de estos problemas que sufren muchos deportistas, en silencio, como ella hizo durante una década.