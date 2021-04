Trasladan grave al hospital a una mujer de 92 años atacada por un pitbull en Vigo

Una mujer de 92 años ha tenido que ser trasladada al hospital en Vigo tras resultar herida grave al ser atacada en la cara y el cuello por un pitbull, perro de raza potencialmente peligrosa.

Según han informado fuentes policiales, los hechos ocurrieron sobre las 17:00 horas del jueves en una vivienda de la calle Menéndez Pelayo, desde donde un vecino avisó de que un perro de raza peligrosa había atacado a una señora de avanzada edad, indicó Europa Press.

Hasta el lugar se desplazó una patrulla, que desde fuera del portal pudo observar cómo una mujer se encontraba sentada junto al ascensor mientras sujetaba un perro, de raza pitbull terrier. La mujer indicó a los policías que el perro era suyo, por lo que le pidieron que lo introdujera en el ascensor para poder entrar ellos sin peligro.

Sangre en cara y cuello

Los agentes subieron entonces a la primera planta y se entrevistaron con el vecino que requirió el servicio, quien indicó que había escuchado ladridos y gritos, por lo que se había asomado al portal. Fue entonces cuando vio cómo un perro atacaba a una señora mayor, que tenía "mucha sangre" en la cara y el cuello y no podía hablar.

El hombre también manifestó que no era la primera vez que tenía constancia de que el mismo perro atacase a alguien, ya que en el pasado había atacado a su nieta, si bien como no revistió gravedad decidieron no denunciar.