Una traductora denuncia en Twitter que el bilingüismo no ayuda al aprendizaje de las materias

"Ayer estuve ayudando a una niña de 7 años a estudiar ciencias naturales. Su libro está íntegramente en inglés, por lo del bilingüismo. No puedo estar más en contra de esto y eso que, como traductora, conozco la utilidad de saber una segunda lengua", así comenzaba Sara su alegato en Twitter, una joven traductora malagueña que se muestra en contra del bilingüismo en algunas asignaturas ya que considera que esto dificulta la comprensión de las materias que se imparten.

Esta joven, que está doctorando en la Universidad de Málaga, ha considerado que esta práctica es una distracción para el aprendizaje de las asignaturas: "El esfuerzo que hacen los niños para aprender palabras en inglés (por cierto, muy especializadas) en estas asignaturas los distrae de comprender el contenido en sí. Por muy esponjas que sean (y no siempre es el caso)", ha publicado en las redes sociales en un hilo que se ha convertido en viral y que ha obtenido el apoyo de muchos usuarios de Twitter que compartían su visión en este tema.

"No entienden el texto de sus libros. Nada. Solo las palabras sueltas que les hacen aprender. Esto les impide leer y desarrollar la comprensión. Si habéis dado clase a niños, sabréis que esto de tener 0 comprensión lectora es algo bastante común y muy grave" prosiguió en un hilo de Twitter que publicó en su perfil. El tuit principal de este hilo ha sido 'retuiteado' por 4.000 usuarios y tiene casi 10.000 'me gusta'. "Yo qué sé, alejar a los niños de su lengua materna me parece negativo. Llamadme rara", concluyó.

En relación con esta idea, se sucedieron diferentes respuestas de muchos usuarios que provocaron nuevas reflexiones en la autora del hilo, que añadió más argumentos en contra de que algunas asignaturas se impartan en otro idioma: "Esa es otra, el esfuerzo extra de los padres para ayudar a sus hijos. Y claro, ¿qué pasa con los niños en cuya familia no hay nadie que sepa inglés?" o "Fuera de la clase de inglés, creo que debe primar que el alumno comprenda el contenido...", añadió.