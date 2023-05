Toneladas de ropa usada y abandonada en naves industriales de Humanes, Madrid

Son montañas de ropa usada, todas ellas fruto de la venta ilegal en el extranjero. Varias empresas okuparon el polígono hace años y cuando se fueron, la dejaron ahí. "Lo que pueden vender lo aprovecharon y lo que no, lo dejaron", cuenta la concejala de Medio Ambiente en Humanes, Marisa de Paz.

Es tanta la cantidad de ropa que hay, que cuesta incluso caminar entre ella. Un cementerio textil que puede llegar a provocar una catástrofe. Raúl Navarrete, de Ecologistas en Acción, nos advierte de los riesgos; "un peligro de plagas, de roedores, de cucarachas o incluso problemas de incendios para las naves aledañas que están en funcionamiento".

Varias de estas naves pertenecen a los bancos. Por eso, desde el Ayuntamiento nos advierten de que cada productor tiene que gestionar sus residuos y de que han requerido a los propietarios que se hicieran cargo. Dos de ellas se limpiaron y se tapiaron para evitar nuevos vertidos. Sin embargo, aún podemos ver montones y montones de desechos en las que quedan.

El equipo de Antena 3 Noticias ha accedido a la zona y se han encontrado de todo: pantalones, chaquetas, zapatos, chubasqueros, ect. Desde Ecologistas en Acción nos advierten de que la ropa que no queramos, solo la depositemos en contenedores de confianza. "Por ejemplo, que no tengan rótulos o que no esté marcada la asociación o la empresa", cuenta Raúl Navarrete. Así evitaremos estas acumulaciones y estos tipos de negocio.