Todos los secretos de la berberina, la supuesta alternativa natural del Ozempic

Lo primero que se preguntarán es qué es la berberina. Es un compuesto que se encuentra de forma natural en las plantas. Tiene una larga historia en la medicina china y los estudios prueban sus efectos en la mejora de la salud cardiovascular, las enfermedades del hígado y el riñón.

De hecho, una revisión de 12 estudios descubrió que la suplementación con berberina conduce a reducciones significativas del peso corporal, el índice de la masa corporal y la grasa abdominal. A la berberina se le atribuyen propiedades medicinales que "nos ayudan a reducir el azúcar en sangre o mantener a raya el colesterol y controlar el nivel de triglicéridos", constata la especialista en nutrición, María Amaro.

Sus aparentes beneficios y las redes sociales han logrado que sus ventas hayan aumentado "en un 165% en el segundo trimestre de 2023 respecto al mismo periodo de 2022", revela Amaro.

Además, lo que la hace atractiva es que se trata, supuestamente, de una alternativa natural y sin efectos secundarios del Ozempic. Aunque los efectos de la berberina se parecen mucho a los de otro medicamento empleado para tratar la diabetes tipo 2: la metformina, un fármaco muy barato que ayuda a controlar el nivel de azúcar en sangre. Según el doctor Juan Manuel Zubiría, especialista en endocrinología de la Clínica Universidad de Navarra: "La metformina no está indicada para el tratamiento de la obesidad, pero sí que es uno de los efectos secundarios es que quita un poco el apetito y hace que se produzca menos insulina, que también puede ayudar a perder algo de peso, aunque no tiene que ver con Ozempic".

Sin receta y sus riesgos

Al tratarse de un suplemento alimenticio se vende sin receta, pero tomar aunque sea una pastilla bajo nuestra responsabilidad y sin supervisión médica puede tener sus riesgos. Los estudios indican que la berberina es segura en ciertas dosis, aunque existen dos riesgos: aumentar la dosis y con ello la toxicidad; y, por otro lado, la interacción con otros medicamentos. Puede tener efectos secundarios que afectan al intestino como gases, diarrea, náuseas y estreñimiento, y no está recomendada para embarazadas.

Además de que su categorización como complemento alimenticio natural no le obliga a pasar una serie de controles, sino que se prohíbe cuando se vende y existen pruebas de que es perjudicial. Por eso es esencial consultar con un médico si se está considerando tomarla.

En definitiva, la berberina puede ser un suplemento beneficioso, aunque los expertos advierten que no es una pastilla milagrosa para adelgazar. Como cualquier suplemento puede tener efectos secundarios o simplemente no hacer efecto. Así advierte el doctor Zubiría: “Los pacientes piensan que los suplementos de parafarmacia, como son naturales, no les van a hacer daño, pero esto no es siempre así”. Hay que tener precaución y consultarlo con un facultativo.