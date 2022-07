Un 'tiktoker' se entera de que su novia le fue infiel con su mejor amigo: "Estaba embarazada y ella no sabía que yo tenía una vasectomía"

David Blanco Blake es un sexólogo de 27 años que utiliza las redes sociales para subir contenido acerca de su trabajo y sobre diferentes experiencias de su vida. El sexólogo tuvo una historia de amor de la que salió tocado hasta la médula y que se ha hecho viral en cuestión de horas.

En un vídeo que ya cuenta con más de 3 millones de reproducciones en TikTok, el joven narra la última experiencia que tuvo con su antigua novia y la puntúa con un 10 de forma irónica. "Es un 10. Te acompaña a los partidos, te enamoras y luego empezamos a trabajar porque tenemos un futuro bonito por el que luchar", explicaba sarcásticamente el TikToker. Hasta que pasó lo que pasó.

"Ella no sabe que tenías la vasectomía...después te enteras de que ha sido tu mejor amigo"

"Ella un día te dice 'estoy embarazada'. Y tú dices 'no se veía venir'. Resulta que no, que era un embarazo psicológico", enunció. Entonces, él le dijo que no quería tener hijos y que nunca se vería siendo padre.

"Te haces una vasectomía y nunca le dices que te la hiciste", relató el sexólogo. Entonces, meses más tarde de haberse realizado la operación, su novia le volvió a decir que estaba embarazada. "Tú dices 'seguramente otro embarazo psicológico'. Pero se hace la prueba y está embarazada", aseguraba de forma incrédula Blanco.

"Ella no sabe que tenías la vasectomía y tú le preguntas algo histérico que de quién es. Después te enteras de que era de tu mejor amigo por aquel entonces desde la primaria", reveló el sexólogo.

Desde que esto ocurriera, David Blanco relata que se mudó de la ciudad argentina de Córdoba a Puebla y que su exnovia le buscaba para darle la oportunidad de ver a los hijos: "Cada año te busca y te dice que, si tú quieres, sus dos hijos pueden ser tuyos", sostenía el influencer.

"No vuelves a tener novias desde ese día", alegaba David Blanco entre risas irónicas mientras la valoraba con un '0'.