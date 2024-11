La tía de Izan y Rubén, los niños de 3 y 5 años fallecidos tras la DANA: "Preguntaría a los responsables si pueden dormir por la noche"

Se cumple un mes de la fatídica DANA que arrasó en diferentes zonas de España y dejó más de 200 muertos y aún cuatro desaparecidos. En esta fecha tan especial, Manu Sánchez ha podido conocer de primera mano cómo es la situación actual en las zonas más afectadas en las Noticias de la Mañana. Ha hablado con Bárbara Sastre, la tía de Izan y Rubén, los dos pequeños que perdieron la vida, pero llegaron al corazón de todos los hogares españoles. Bárbara y su familia piden justicia.

"En un primer momento pensé en no hablar contigo porque no quería profundizar aún más en ese dolor que vivís desde el 29 de octubre", ha confesado el presentador. Bárbara comenzaba su intervención con un profundo sentimiento de agradecimiento, a pesar del giro que ha dado su vida y la de su familia: "muchísimas gracias por todo el cariño, por todo el apoyo, a todas las personas que han estado buscando a los peques, todos los cuerpos de seguridad, de verdad, muchísimas gracias a todos los voluntarios, que todos han puesto su granito de arena en esta búsqueda, y gracias por darnos voz, por ayudarnos. Estamos muy agradecidos por todas las muestras de cariño que estamos recibiendo día a día".

"Lo que queremos es justicia"

Bárbara cuenta cómo es su vida actualmente y reconoce que "hoy es un día muy duro porque hace un mes de ese día, y lo que queremos es justicia. Es algo que digo con el corazón en la mano, no se quién es el responsable, pero quien lo sea, yo les preguntaría '¿podéis dormir por la noche?'. Desde el 29 de octubre, muchísimas familias no podemos y de verdad, gracias por darnos voz y por vuestro cariño día a día", cuenta.

La tía de los pequeños fallecidos no quiere entrar en signos políticos -"me da igual color, no nos metemos en eso"-, "pero tiene que haber algún responsable porque es algo que es muy fuerte, muchas personas han perdido la vida, tantas personas han perdido su casa, es muy fuerte que hace un mes y aún hay personas desaparecidas, no hay palabras para tanto dolor", confiesa.

La tragedia de Izan y Rubén

El pasado 13 de noviembre se conocía la fatídica noticia de la localización de los cuerpos de Izan y Rubén, los hermanos de 3 y 5 años que desaparecieron tras el paso de la DANA en Torrent. Fueron arrastrados por una riada. Los efectivos de búsqueda trabajaron durante días para tratar de localizar a los hermanos.

El padre de los menores estuvo atrapado durante varias horas en un árbol, pero consiguió sobrevivir y fue dado de alta del hospital después de recibir atención médica por las heridas sufridas. "Se salvó de milagro", explicaba Sastre en otra entrevista con Antena 3 Noticias, que también confesaba que estaba devastado psicológicamente. "Lo repite una y otra vez, que no pudo sujetar a sus hijos", comentaba.

El dolor de la familia desde aquel día es indescriptible, pero siempre se han mostrado profundamente agradecidos ante el apoyo recibido desde toda España: "Recibimos muchísimos mensajes de cariño y apoyo".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com