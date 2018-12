'This is Horchata', la campaña que ha lanzado chufa de Valencia para hacer frente a la 'leche vegana' vendida en Reino Unido

La Denominación de Origen Chufa de Valencia ha lanzado la campaña 'This is Horchata', una iniciativa con la que pretenden responder con humor al éxito que ha tenido en Reino Unido el supuesto descubrimiento de la "nueva leche vegana ancestral africana" que "no es más que la tradicional bebida valenciana".

La D.O ha explicado que"hace apenas una semana una noticia revolucionó los medios y las redes sociales: 'los ingleses han descubierto una bebida ancestral vegana africana'". "Dicho hallazgo comercializado con gran aceptación por la marca Tigermylk y elaborado con tigernuts (chufa) no es más que nuestra bebida con más tradición, la horchata", afirman.

Con el mensaje 'This is Horchata' han lanzado un vídeo protagonizado por agricultores de la Denominación de Origen y rodada en la localidad Alboraya, repasando los inventos más famosos de la historia, como la rueda, la bicicleta, la radio o el fuego, para evidenciar desde el humor "la falta de originalidad de la creación británica".

El mensaje de se hace eco de las respuestas de los usuarios en las redes sociales, que ante la noticia del descubrimiento británico estallaban con tuits como "Pero cómo que "new vegan milk", hijos de puta, si es horchata" o "Ojo cuidao que han descubierto la horchata", señala el órgano regulador.

La D.O. ha contado con la ayuda de la agencia Rosebud, que fue quién tuvo la iniciativa de responder a semejante "descubrimiento". El video ha sido producido en colaboración con la productora Corinne Films.