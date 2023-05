Thalía elimina la palabra "marica" en su versión del clásico de Hombres G 'Devuélveme a mi chica'

El año 1985 fue del grupo Hombres G y su 'Devuélveme a mi chica', una canción que no pasa de moda y que todos seguimos tatareando en cuanto escuchamos ese 'Sufre, mamón'. Ahora, está más que nunca de actualidad el tema con el que la banda de David Summers vendió más de 700.000 discos y supera las 197 millones de reproducciones en 'Youtube' por la polémica generada por parte de la conocida cantante mexicana Thalía.

"Hoy en día, la música en español es el nuevo pop, es la nueva referencia", comenta Thalía durante una entrevista con la agencia de noticias 'Europa Press' sobre su nueva producción musical titulada 'Thalia's Mixtape'. En ella, la cantante mexicana recuerda los grandes éxitos de la historia del pop español versionando a los míticos Hombres G o a Mecano con su 'Me cuesta tanto olvidarte'.

Sin embargo, una de las versiones que aparecen en este disco llama la atención por el cambio de letra que hace en la canción 'Devuélveme a mi chica', que la estrella mexicana versiona con el español David Summers, quien compuso dicho tema. La letra original del éxito de los 80 dice: "por el parque los veo pasar, cuando se besan lo paso fatal, voy a vengarme de ese marica". Ahora, Thalía ha decidido omitir la palabra 'marica' por varias razones.

Durante una entrevista concedida al diario 'El Mundo', Thalía asegura que tuvo que convencer a Summers, sobre el que dice que fue su "primer crush", para realizar este cambio de letra en la nueva canción, pero él no dudó en aceptarlo diciéndole: "mi amor, esta es tu versión y yo estoy aquí para apoyarte".

"Hay tantos jóvenes que lo están pasando fatal..."

La cantante mexicana considera que la palabra 'marica' de este éxito del pop español debía ser eliminada. "Yo no quiero que haya censura. Pero hay tantos jóvenes que lo están pasando fatal...", dice. Así, prefirió no poner otra palabra en lugar de la misma y dar paso a la base musical en lo que ella considera que es "un proyecto musical, para todas las generaciones", declara.

Diversidad de opiniones

"Todo lo que vaya a favor de un colectivo oprimido, adelante" o "el cambiarlas por épocas puede ser contraproducente porque cambia el sentido de la canción" son algunas de las reacciones del público ante esta innovadora letra de un éxito que marcó la adolescencia de millones de personas.

Thalía no ha dudado en hacer este giro en la canción por las connotaciones negativas que puede tener en la sociedad por la palabra 'marica', aunque no es la primera vez que la canción de Hombres G genera polémica por el empleo del término.

Hace tan solo unos meses, la humorista y presentadora de televisión Ana Morgade dijo como invitada en el programa 'Pasapalabra' que "lo de marica está fatal, porque no es un insulto", a lo que Roberto Leal respondió diciendo que "ha envejecido muy mal esa canción". Su compositor, David Summers, no dudó en contestar a las palabras de ambas celebridades asegurando a través de su cuenta oficial de Twitter que "sabéis perfectamente que es una broma y que no pretende ofender a nadie". Además, el compositor de la mítica canción lanzó un 'zasca' tras los comentarios de Morgade y Leal: ¿por qué la ponéis en vuestro programa..?