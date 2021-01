Un paciente al que retrasaron su diagnóstico por el coronavirus: "Me dijeron que no me harían esa radiografía"

Los médicos lo veían venir. Lo dice Víctor Pedreras del Sindicato médico Comunidad Valenciana. "En algunos hospitales la saturación de las UCIs está claramente desbordada. Están teniendo que suspender operaciones quirúrgicas. La situación es francamente preocupante".

Los testimonios de los pacientes

Pepe tiene que operarse del lagrimal, "pero no me llaman desde el 8 de agosto que era la operación ahí estoy esperando. El ojo cada vez voy viendo menos". Y peor aún, las personas con cáncer, temen perder su operación por la falta de camas debido al coronavirus. "Y yo pensé ya está porque la mía necesita UCI, voy a ser una de ellas".

Tiene un tumor maligno en el riñón. Ocho meses han tardado en diagnosticárselo. "Me dijeron que no se haría esa ecografía que solo se haría casos urgentes en aquel momento dije el mío acabará siendo urgente porque yo cada vez me encuentro peor".

Ció por fin entra mañana en quirófano, "después de casi dos meses esperando". Se aplazan las pruebas médicas. Ven cómo cada día las UCIs se llenan. La Comunidad Valenciana es la que más presión hospitalaria sufre, tiene el 43% ocupadas con coronavirus. Y se acumulan los retrasos. Las UCI de Cataluña ya están al 85%, y en Madrid al 75% contando ya las camas ampliadas para atender a los pacientes con coronavirus.