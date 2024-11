El testimonio de un afectado por la explosión en la fábrica de Alicante: "Como si viniera un terremoto"

Una explosión en una empresa de Alicante, dedicada a la fabricación de envases y embalajes de plástico, ha dejado tres muertos y siete heridos, tres de ellos de gravedad, al derrumbarse el techo de la misma. Todas las personas damnificadas han sido trasladadas a tres hospitales en los servicios de emergencia, incluido un helicóptero sanitario.

Al mediodía, ha explotado la caldera de la fábrica Industrias Climber SA, situada en la avenida del Juguete, en el polígono de la localidad alicantina de Ibi. La explosión ha provocado el derrumbe del techo y ha dañado varios de los muros de la nave. Varios trabajadores quedaron atrapados entre los escombros, además el impacto de la explosión han sido tan fuerte que varios fragmentos de la pared han impactado en varias naves cercanas.

Uno de los trabajadores explica que la explosión ha sido "como si viniera un terremoto". Cuenta que han empezado a caerle cosas encima y se pensaba que las estanterías del almacén se estaban desplomando. Afortunadamente ha podido salir ileso de la fábrica: "Del mismo temblor he caído al suelo y como me he podido me he levantado gateando y he salido hacia la calle", recuerda.

Tres muertos por la explosión

En la fábrica estaban trabajando un total de 39 personas cuando se produjo la explosión. Tres de ellos, de los que se desconoce la edad, han fallecido. Dos trabajaban en la empresa donde ha reventado la caldera, mientras que el otro lo hacía en la empresa contigua dedicada a fabricar y reciclar palets. Según informa 'Diario de Levante', la jefa de la Policía Local de Ibi, Elvira Vidal, ha explicado que el motivo de la muerte ha sido por la onda expansiva o por el impacto del techo.

Al lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil y Policía Local, así como siete dotaciones de bomberos de cinco parques de la provincia. Además de 3 SAMU y 4 Soporte Vitales Básicos que se han encargado de desplazar a los siete heridos a tres hospitales: Unidad de Quemados de La Fe en Valencia, al Hospital de Alcoy y al Hospital General de Alicante.

Los Bomberos se han retirado sobre las 16:00 horas y sólo permanece una máquina para quitar los escombros tras la explosión. También han acudido el secretario general de la Subdelegación de Alicante y subdelegado accidental José Antonio Cuadro, el conseller de emergencias Juan Carlos Valderrama, y el general de emergencias de la Generalitat Alberto Martín.

Siete heridos, tres de ellos graves

De los siete heridos, tres de ellos se encuentran en estado muy grave. Dos mujeres de 21 y 25 años, han sufrido heridas leves y han sido llevadas en un Soporte Vital Básico al centro de salud. Un hombre de 47 años, presentaba un politraumatismo y ha sido trasladado en un SAMU al Hospital de Alcoy. Dos de los heridos, también varones, de 49 y 57, presentaban contusiones han sido enviados al mismo en un SVB, mientras que otro por quemaduras ha sido remitido en un SAMU al Hospital Doctor Balmis.

Sin embargo, otro de ellos también presentaba quemaduras y ha sido trasladado a la Unidad de Quemados del Hospital La Fe en Valencia en un helicóptero medicalizado. Según el alcalde del municipio, Sergio Carrasco , era el hijo de uno de los propietarios de la fábrica.

Tres días de luto

El primer edil ha declarado tres días de luto por las tres víctimas de la explosión. Además, el próximo jueves 28 "se realizará 3 minutos de silencio en la puerta del ayuntamiento, en señal del duelo por las tres víctimas mortales y en solidaridad con las personas heridas y afectadas", informa el ayuntamiento de Ibi en 'X'.

Carlos Mazón, presidente de la Generalitat se ha mostrado "muy preocupado" por el incidente ocurrido en el municipio alicantico y ha mandado su apoyo y ánimos a los empleados y familiares.

