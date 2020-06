Los termómetros infrarrojos no matan neuronas ni producen daños cerebrales

En las últimas semanas ha circulado en las redes sociales mensajes y vídeos que aseguran que los termómetros infrarrojos o de 'pistola', que actualmente se utilizan en los espacios públicos para medir la temperatura, podrían producir daños neurológicos y matar neuronas. Según los expertos, esta afirmación es rotundamente falsa.

Uno de los principales síntomas del coronavirus es la fiebre, por lo que son muchos los espacios que controlan la temperatura de los usuarios a través de este tipo de termómetros con forma de pistola, para evitar el contacto directo.

El mensaje que lleva varias semanas circulando por las redes sociales afirma: "Todas las personas que están en los supermercados y en las tiendas no les dan información de lo que hace esa pistolita. No se siente, como cuando vas con el médico y te hacen rayos X, no se siente, pero se está almacenando. Cuántas veces en la semana vas al súper y te están radiando precisamente en la cabeza. Hoy te matan 1.000 neuronas, mañana otras 1.000, pasado mañana otras 1.000 y eso a la larga trae un sinnúmero de alteraciones con tu sistema nervioso central que controla tus automatismos y nunca vas a saber que fue por esa lamparita".

Según explican los manuales de instrucciones de este tipo de termómetros, funcionan a través un sensor infrarrojo que mide la temperatura corporal y no emiten energía, por lo que la afirmación de que "radian" a la gente es completamente falsa.

La agencia de noticias Associated Press ha acudido a la FDA, agencia federal que regula los medicamentos en Estados Unidos, que explica que este tipo de termómetros permite "reducir el riesgo de contaminación cruzada y minimizar la propagación de enfermedades" como el coronavirus.

"El sensor (del aparato) mide radiación electromagnética, no produce", ha explicado a AFP el académico de la Universidad de Chile en el Departamento de Tecnología Médica, Antonio Estay.

Lo mismo ha afirmado el subsecretario de Salud de México, Hugo López-Gatell, que asegura que "no hay evidencia alguna que sugiera que dañan a las neuronas", en referencia a los termómetros de 'pistola'.