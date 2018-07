Un teniente de la Guardia Civil que quedó tetrapléjico se licencia en Derecho con 36 matrículas de honor

A Javier Gómez la imprudencia de un compañero le arrebató el sueño de ser Guardia Civil, "Me disparó y me quedé tetrapléjico porque me dañó dos vertebras". Tenía sólo 24 años pero supo afrontarlo, "Fue un cambio brutal y tuve que buscar otra ocupación". Las ganas de salir adelante las encontró estudiando Derecho donde con empeño consiguió 36 matrículas de honor y el premio extraordinario de licenciatura de la Universidad de Zaragoza.

Todo esto lo ha conseguido gracias a la colaboración de sus padres que han sido sus verdaderas manos, "eramos un poco como un equipo, para hacer las prácticas se las dictaba a mi madre y luego las pasaba mi padre ordenador". Era un chico alto y fuerte que soñaba con ser la Guardia Civil pero en un instante su mundo se vino abajo. Ahora trabaja en Derecho Internacional Privado y su historia de superación es todo un ejemplo.