Temor e incertidumbre entre los vecinos de una finca en Sociópolis de Valencia ante su posible desahucio

Corría el año 2012 cuando, la mayoría de los vecinos de esta finca en Sociópolis llegaron y se instalaron a vivir en esta pedanía de Valencia, llamada La Torre. Se construyeron un total de 184 viviendas de protección pública y todas ellas de alquiler con opción a compra.

Desde aquel día viven allí familias con hijos, divorciados, jubilados, personas con movilidad reducida... Un total de 126 pisos ocupados y, desde el pasado 18 de enero, duermen con temor y mucha incertidumbre.

La empresa constructora les envió una carta, no a todos los vecinos de esta finca, pero sí a la mayoría, en este escrito se les comentaba que no les renovaba el alquiler y que tenían hasta el 4 de marzo de este año para abandonar sus viviendas.

Los vecinos, en pie de guerra

Una situación alarmante que ha puesto en pie de guerra a todas estas personas. "Nos sentimos estafados", comenta Raquel, una de las vecinas de la finca.

"Por mi piso la empresa pide sobre 196.000 euros, y con esos precios es imposible comprarlo", asegura Raquel. "Me siento defraudado y desinformado y es que por parte de la empresa constructora sólo tenemos la noticia que nos tenemos que marchar, nada más", añade otro vecino.

Rosa Albero es otra de las vecinas de estas viviendas, tiene 70 años, está jubilada y vive sola. "Llegué aquí hace 5 años, cuando me divorcié, no me puedo mover, me tienen que operar por una prótesis de cadera y no puedo hacer una vida norma. Me siento impotente al no saber dónde dormiré a partir del 4 de marzo", nos comenta.

Por su parte, desde la Generalitat Valenciana están trabajando para evitar este posible desahucio a todas estas personas, a casi 200 familias.

"Estamos actuando para revertirlo, se trata de un proceso de emergencia habitacional y trabajamos para poder adquirir este edificio y garantizar el derecho a la vivienda a todas estas personas", comenta el Secretario Autonómico de Vivienda de la Generalitat Valenciana, Alejandro Aguilar.

Será la tarde de este viernes, a partir de las 19:00 horas, cuando los vecinos afectados de esta finca se reúnan con el secretario autonómico, Alejandro Aguilar y con el alcalde de esta pedanía La Torre, Roberto Cuartero, para informarles cómo van esas negociaciones ya que su plazo final cada vez está más cerca.