Susto al volante: una mujer encuentra una serpiente en su coche mientras conduce por una carretera de Madrid

Una conductora circulaba con su vehículo el pasado viernes por la noche por la A-4 (Madrid) cuando notó un movimiento extraño en el coche. Entre sus pies se encontraba nada más y nada menos que una serpiente de metro y medio. La mujer inmediatamente solicitó ayuda a la Policía y acudió el cuerpo municipal. Después se avisó a la Comisaría de Servicios Especiales que notificaron a su vez a la Comisaría de Medio Ambiente.

La Policía Municipal notificaba del hecho mediante redes sociales, concretamente X: "amanecemos con el susto de una conductora que se encontró esta 'serpiente del maíz' en el interior de su coche mientras conducía".

Centro de Recuperación de Animales Salvajes

El animal, al ser salvaje, finalmente acabó en el Centro de Recuperación de Animales Salvajes (CRAS). Un centro donde, según informa la página web de la Comunidad de Madrid, se acogen animales exóticos que si se liberan en el medio natural, suponen una amenaza para la supervivencia de especies autóctonas. Es un servicio municipal que aporta respuesta "rápida y eficaz" a todas las personas que se encuentran animales silvestres, como es el caso de esta conductora.

Los servicios que proporciona el CRAS son: gestión de urgencia 365 días al año, atención diaria de fauna silvestre herida, tratamientos veterinarios, liberación y seguimiento de la fauna recuperada en el Centro, revisión de ejemplares y cría de cetrería, análisis de muestras, elaboración de necropsias, investigación y estudio de ejemplares de fauna, gestión y mantenimiento de una base de datos sobre animales recogidos y tareas divulgativas.

¿Una serpiente peligrosa?

La conductora del vehículo llevaba un integrante no deseado pero a la vez no peligroso. Entre las características de este reptil, enumeradas por el Centro de Conservación Zoo Córdoba, no se encuentra ninguna que se amenazante para el ser humano.

El nombre científico es 'phanterophis guttatus', sin embargo se le llama 'serpiente del maíz' debido al patrón dibujado en la parte del vientre, que recuerda al de una mazorca. Se caracteriza por ser un animal solitario que vive en la tierra, no en hoyos como otras serpientes. Prefiere campos y praderas, donde según el centro cordobés, encuentra alimento, protección y escondite. Son animales que se activan por la noche o durante el amanecer y anochecer. Su alimentación se basa en ocasiones en pequeños invertebrados como grillos aunque su alimentación es normalmente carnívora. Suelen medir desde los 0,4 cm a los 4 metros.

En cuanto a su peligrosidad, como se ha contado anteriormente, este reptil no resulta amenazante para los seres humanos. De hecho, son populares en el mercado de mascotas debido a su comportamiento dócil respecto a otras especies de serpientes, además de no poseer veneno.

Se considera una especie con potencial colonizador y por tanto el CRAS considera que puede ser una amenaza grave para las especies autóctonas, hábitats y ecosistemas. Está dentro del Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras.

Sustos protagonizados por serpientes

Este suceso no es el único que han protagonizado estos reptiles. La mayoría de la población presenta un significante miedo a las serpientes y por eso, cuando las vemos en lugares donde no sospechamos que pueden estar, el pánico se apodera de nosotros. ¿Qué dirías si te encuentras a una pitón bajando por el tejado de tu casa? Esto es lo que le sucedió a una familia de la localidad australiana de Ipswich. Se encontraban desayunando cuando oyeron unos ruidos extraños que provenían del exterior. Cuando se acercaron al origen del sonido vieron que una pitón de cinco metros de largo se descolgaba lentamente desde el tejado de su casa hasta un árbol que estaba al lado.

