Susanna Griso y la discriminación que vive "a diario": "Decir a una niña que es guapa porque no tiene nariz de negra"

Pelé, 'o Rei' del fútbol, decía, antes de morir, que si hubiese tenido que interrumpir el juego cada vez que le llamaban "mono, macaco o criollo", no hubiese jugado ni un partido entero.

Por suerte, Vinicius vive en un mundo distinto, un mundo en el que nos indignamos cuando oímos como unos energúmenos le llaman mono. Y todavía más cuando otros muchas dicen eso que el futbolista es un provocador nato, como si eso justificase el ataque racista.

Escuchamos a nuestros políticos, todos blancos, decir que en España no hay racismo. Y nos ofende que Lula da Silva lo ponga en tela de juicio, pero hay muchos tipos de discriminación, que no pasan por el insulto o por la agresión. Yo los vivo a diario, comentarios jocosos o gestos como tocar el pelo afro de una niña, como si fuera el mayor de los exotismos y, decirle que es guapa porque no tiene nariz de negra.