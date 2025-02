El streaming dispara la difusión de las canciones sexistas en la última década: "No deberían dar tanta visibilidad a estos temas"

Un estudio de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) ha concluido que el sexismo en las letras de las canciones más populares en España se ha incrementado de forma significativa en los últimos 20 años. Este fenómeno se ha disparado aún más desde 2010, hasta el 70%, y en los últimos diez años ha aumentado hasta el 80%, unos datos que han sorprendido a los investigadores.

El informe desarrolló una herramienta de análisis de contenidos basada en inteligencia artificial, y examinó las letras de más de 2.000 canciones del periodo comprendido entre 1960 y 2022. Más de la mitad de ellas, el 51%, contienen expresiones machistas.

"Primero, en 2020, se seleccionaron las canciones más escuchadas en la principal plataforma de streaming. Después se analizaron las letras, y por último se separaron los párrafos y se etiquetó manualmente un 20% de ellos", explica Laura Casanovas-Buliart, la autora principal del estudio. A partir de ahí se elabora un algoritmo poniendo varios ejemplos de frases y palabras sexistas, y la Inteligencia Artificial logra catalogar el 80% restante.

"La forma en que lo mueve', mami, me tiene en desespero. Eso' movimiento salvaje' buscando que yo caiga enfermo": es un fragmento de uno de los temas que encabezan la lista Éxitos de España de la principal plataforma de streaming, muestra de lo explicado en el estudio. Pero no es el único, basta con analizar uno por uno los diez primeros temas, para darnos cuenta de que no es una excepción.

El estudio concluyó que el fenómeno del streaming, cuyo auge coincide con este periodo a partir de 2010, favorece la difusión de las canciones con este tipo de letras, ya que carece de filtros editoriales que sí que tenían los programas de radio, por ejemplo. "Antes apenas podías elegir lo que escuchabas, solo la emisora, en cambio ahora sí, y el algoritmo te premia enseñándote más temas como los que te gustan", ejemplifica la autora del estudio, experta en ciencia de datos.

De hecho, estas plataformas tienen esos algoritmos que priorizan las audiencias por encima del contenido de las letras y posiciona este tipo de música en lo más alto de sus listas. "Esto genera un bucle de retroalimentación, porque si alguien todavía no ha escuchado un éxito, este le aparecerá el primero en cualquier lista de las plataformas. No deberían dar tanta visibilidad a temas que promueven comportamientos machistas", reflexiona la ingeniera matemática.

Los resultados sorprendieron a los investigadores, Priscila Álvarez-Cueva, coautora del proyecto, y Carlos Castillo, supervisor del trabajo y director del grupo Web Science and Social Computing (WSSC) del Departamento de Ingeniería de la UPF. Lógicamente, sí que esperaban que hubiera letras machistas en las canciones por nuestro contexto histórico-social, pero no que se dispararan de esta manera en un plazo tan corto de tiempo y tan reciente: "es verdaderamente impactante".

"Analizar en qué géneros musicales se concentran más estas letras sería el siguiente paso", aventura Laura Casanovas-Buliart, pero ya intuyen cuál puede ser la respuesta: el género urbano o reggaetón. De hecho, el estudio apoya esta teoría: es el género que más reproduce una retórica sexista y explícita, mientras que en la segunda mitad del siglo XX era el pop.

