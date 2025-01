Starmer afronta una crucial sesión en el Parlamento británico sobre el ataque que dejó 3 niñas muertas este verano

El primer ministro británico, Keir Starmer, afronta este miércoles una controvertida sesión de preguntas del Parlamento sobre el papel del gobierno tras el ataque con un arma blanca de un joven de 17 años en Southport, en el noroeste de Inglaterra, que dejó tres niñas muertas y desencadenó disturbios violentos de grupos de extrema derecha y antiinmigración. El atacante, Axel Rudakubana, británico de padres ruandeses, se declaró culpable este lunes de los asesinatos, de producir ricina, una toxina biológica, y de poseer un manual de entrenamiento de Al-Qaeda, según ha informado la agencia EFE.

Comparecencia en Downing Street

Rudakubana entró el 29 de julio de 2024 en el club infantil Hope of Hart, donde se realizaba un taller para niños de entre 6 y 10 años de yoga y danza temático de Taylor Swift y acuchilló con un arma blanca comprada en Amazon a tres niñas y dejó heridos a una decena de menores. En una comparecencia desde Downing Street, el primer ministro Starmer calificó este martes el asesinato de "bárbaro" y consideró que debe haber un "cambio fundamental" en la forma en que el Reino Unido protege a los menores.

La oposición acusa a su gobierno de encubrimiento, de no facilitar información clave sobre la motivación terrorista y de una cadena de fallos que, según creen, de no haber ocurrido, se podría haber evitado el desenlace trágico, ya que el atacante fue observado tres veces por los servicios sociales por su agresividad. “En agosto dije que habría un momento para las preguntas, pero que primero se tenía que hacer justicia y que, sobre todo, no debemos interferir con el trabajo de la policía, los fiscales y la administración de esa justicia”, ha afirmado el primer ministro.

Starmer ha avanzado que cambiará la ley si fuera necesario para afrontar la "nueva y peligrosa" amenaza del terrorismo, que asegura que está evolucionando desde “actos de extrema violencia llevados a cabo por solitarios, inadaptados, jóvenes en sus habitaciones".

Hoy, el 'premier' está llamado a responder en el Parlamento ante lo que se espera que sea una ofensiva contra la gestión del Gobierno.

"El encubrimiento más espantoso”

Para el principal partido de la oposición, el Partido Conservador, "hay muchas preguntas que siguen sin respuesta" y exigen ceses de todos los que han cometido errores en la administración, según recoge Reuters. Por su parte, el líder del partido de extrema derecha Reform UK y activista por el Brexit, Nigel Farage, ha calificado la gestión del caso como "el encubrimiento más espantoso” que “cree haber visto jamás". Estos hechos provocaron disturbios violentos en varias localidades del Reino Unido por parte de grupos de extrema derecha después de que se difundieran bulos en redes sociales en los que se aseguraba falsamente que el sospechoso era solicitante de asilo. Las protestas dejaron más de 400 arrestados y un centenar de policías heridos.

