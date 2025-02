Sonia, la heroína de Badalona que ha conseguido expulsar a dos okupas: "Llevaban un mes planeándolo"

"A mí no me toques, os estoy grabando", fueron las palabras de Sonia mientras se enfrentaba a dos individuos que intentaban acceder ilegalmente a una casa recién adquirida por un particular y estaba en proceso de reforma. Los okupas, utilizando una técnica cada vez más común, pretendían colocar su propio candado para marcar la propiedad.

Fue en un acto de valentía cuando esta mujer bajó a la calle a impedir la okupación de una vivienda en su vecindario de la ciudad catalana de Badalona. Ella misma grabó la escena de este heroico acto que finalmente logró que los dos okupas que pretendían acceder al domicilio se fueran. No sin antes atar la verja con un candado. "Llevaban un mes planeándolo por todo el barrio", comenta.

Según el testimonio de Sonia, su hija la alertó por los ruidos que escuchaba. Bajó inmediatamente a confrontar la situación contra los dos okupas. "Mi hija me llama alertada por los ruidos. Bajo inmediatamente, porque mi hija pues claro tenía mucho miedo y me pongo a grabarles", explicó.

La forma en la que Sonia ha enfrentado la situación ha sido agradecida por los vecinos con múltiples comentarios de apoyo: "Todos tendríamos que ser como ella", "Tiene mucho valor", "Hay que hacer un monumento a ella". El alcalde, Xavier García Albiol, también la ha felicitado, resaltando la importancia de actuar contra la okupación y la necesidad de mayor apoyo institucional para que los ciudadanos no tengan que enfrentar solos estas situaciones.

La okupación preocupa en España

En España el tema de la okupación ilegal sigue preocupando, aunque haya disminuido un 8,8% respecto a 2022. Según los datos del Ministerio del Interior, en 2023 se registraron 15.289 denuncias por okupación ilegal en nuestro país. Desde 2021 el número se ha reducido, aunque si comparamos con los datos de años anteriores, las denuncias han aumentado. En el 2018 se registraron 12.213 casos de viviendas ocupadas de forma ilegal.

Cataluña se mantiene como la comunidad autónoma más afectada por usurpación o allanamiento de inmuebles, con 6.258 denuncias en 2023, representando más del 40% del total nacional. Concretamente, la provincia de Barcelona lidera con 4.610 casos, el triple que Madrid (1516), la segunda provincia más afectada. Sin embargo, provincias como Soria (8), Palencia (8), Zaragoza (9) y Ceuta (9) son las que menos casos han reportado.

