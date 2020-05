Siguen las aglomeraciones en terrazas en plena la desescalada del coronavirus: "Somos camareros y policías"

Más aglomeraciones en plena desescalada del coronavirus. Muchas terrazas de Málaga, por ejemplo, siguen al completo. No se respetan las distancias y para los camareros está siendo muy complicado trabajar estos días allí. "Tenemos que hacer de camareros y de policías", lamenta una camarera a Antena 3 Noticias. "¿Cómo gestionamos nosotros como bar a la gente que está esperando?", se pregunta otro.

La reapertura de los locales en la fase 1 de la desescalada por el coronavirus está siendo muy difícil en algunas zonas de España. Algunos clientes tienen que esperar hasta dos horas para coger mesas, y además el comportamiento de algunos españoles está causando muchos problemas a los camareros.

Hay dueños de bares que se ven incapaces de poner orden; para evitar el incumplimiento se instalan cordeles y se trata de calmar los ánimos, pero las imágenes saltándose las normas se repiten. Hemos visto imágenes de este tipo en el barrio de Pedregalejo, en Málaga. Allí los clientes no respetaban la distancia de seguridad ni llevaban mascarilla, tal y como vimos en varias imágenes. La Policía tuvo que inspeccionar casi 300 bares.

Valencia, por su parte, es desde el pasado lunes la principal ciudad española en la fase 1. Las altas temperaturas han acompañado a esta fecha marcada en el calendario, en la que los valencianos han podido sentarse de nuevo en una terraza a tomar algo con la 'nueva normalidad' tras la crisis sanitaria del coronavirus.

En el paseo de la Malvarrosa de Valencia, las terrazas que abrieron se llenaron para el desayuno y el almuerzo el mismo lunes, incluso con algún grupo de hasta diez personas, y en algunos momentos hubo colas para poder sentarse, debido a la reducción del aforo al 50% y a que se desinfectan las mesas después de cada servicio, obligatorio debido a la crisis del coronavirus.

Algunos hosteleros, obligados a cerrar

El problema es que muchos ciudadanos no están cumpliendo las normas acordadas por el Gobierno para la reapertura de las terrazas. Algo que ocurrió también al propietario de un bar en Linares, Jaén, por lo que tomó la decisión de cerrar su negocio ya que dice que "no hay civismo" y no respetan el distanciamiento, algo que podría dar lugar a una multa al propietario.

Desde la fase 2 de la desescalada se podrá acoger en el interior de los bares y restaurante con un aforo del 50% y se espera que se cumplan las medidas acordada para evitar contagios de coronavirus.