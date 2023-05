Siete familias se quedan sin banquete de primera comunión tras pagar el 100% del servicio por adelantado

Lo que prometía ser un día para recordar, más bien se ha convertido en un día para olvidar. Los hechos han ocurrido en Algete, Madrid. Siete familias se quedaron tiradas en el banquete de la primera comunión de sus hijos. Todas ellas llevaban meses preparando el día con el restaurante: comida, cócteles o animación y al final, lo que se han encontrado ha sido con nada.

"No nos han dado de comer nada, una croqueta y un finger de pollo", asegura un familiar. "No llega nada, no llega la comida, los encargados no aparecen", explica otro.

Al llegar, había comuniones que no tenían ni las sillas ni las mesas puestas. Seguido, la comida, tampoco llegaba. "Hemos entrado a las 12:30 horas al restaurante, y a las 17:00 horas de la tarde, todavía no nos habían servido nada", comenta uno de los invitados a la comunión.

"A las 17:00 horas de la tarde nos han empezado a servir aceitunas", señalaba otra madre afectada. Según los testigos, lo único que les han servido ha sido patatas fritas y croquetas. Y, al preguntar, les indicaban que ya no quedaba comida.

Plan B para continuar con la comunión

"Hemos ido al supermercado y hemos comprado embutido y ensaladas"

Es por este motivo, que algunas familias han tenido que recurrir a un plan B. "Hemos ido al supermercado y hemos comprado embutido y ensaladas", explicaba otro invitado. Otra familia ha sido más ingeniosa y han ido a un restaurante de comida rápida para servirles algo a sus invitados.

Todos ellos habían pagado el 100% del convite por adelantado, entre 2.000 y los 5.000 euros. Pero algunas facturas superaban incluso la cifra, tal y como nos han enseñado a Antena 3 Noticias.

Toda la gestión del banquete llevaba meses organizándose. Fue un proceso donde las familias habían acudido varias veces al lugar para concretar detalles y probar el menú. Sin embargo, nada que ver con lo que encontraron. Cuando llamaron a la mujer con la que han estado todos estos meses en contacto, no recibieron respuesta. Es por ello que las siete familias han denunciado en la Guardia Civil de Algete lo sucedido.