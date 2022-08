La sequía en Cáceres obliga a vaciar piscinas y cortar el agua de los grifos

Las olas de calor que han estado extendiéndose durante todo este verano por nuestro país traen consigo numerosas consecuencias, una de ellas son las grandes sequías, problema que preocupa mucho a ciudadanos y colectivos al verse afectada su vida cotidiana.

Ante esto, muchos municipios españoles han impuesto restricciones para intentar paliar los efectos de esta sequía, que está dejando sin agua a diversos municipios por toda España entre ellos, diferentes pueblos de Cáceres donde las medidas han dado mucho de que hablar.

En Cáceres han tenido que vaciar las piscinas que se llenaron a principios del verano y las que todavía no estaban llenas, no se han podido colmar. En Villanueva de la Vera han disfrutado durante el mes de julio de la piscina, sin embargo, en este mes de agosto han tenido que decirle adiós debido a la gran sequía que está sufriendo el municipio. Son muchos pueblos de la provincia de Cáceres los que están sufriendo estas consecuencias de los cortes de agua y ante ello, se están tomando medidas y restricciones para intentar solucionar el problema. Algunas de las medidas son no regar jardines, no refrescar las calles, no limpiar los coches y tampoco llenar las piscinas particulares.

Pueblos sin agua

En la localidad de Madrigal de la Vera, en tan solo cuatro horas se gastaron 600.000 mil litros de agua. Se llenaron entre 5 y 6 piscinas al mismo tiempo, y esto provocó que durante una hora parte del pueblo se quedara sin agua. Por ello, incumplir la normativa conllevará una sanción, una multa que ascenderá a 1.500 euros.

En El Jerte, la penalización asciende hasta los 3.000 euros donde la grave situación a provocado que se corte el agua de los grifos durante doce horas al día. Y algunas de las medidas que han llegado a tener que utilizar los vecinos de la localidad es tener cubos de agua para poder ducharse o para poder regar.

Desde los gobiernos locales llaman a la responsabilidad y advierten que si no llueve, las medidas podrían empeorar a lo largo del verano.