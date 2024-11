Una sentencia pionera reconoce el derecho de una abuela a la conciliación laboral: "Todas las abuelas pueden reclamarlo"

El Juzgado número 2 de Santander sentencia que Gloria, abuela de una niña de 18 meses, tiene derecho a adaptar su horario laboral para poder cuidar de su nieta. La sentencia es pionera. La magistrada recoge que la pequeña pertenece a una familia monoparental y que la conciliación laboral debe aplicarse también a "familiares por consanguinidad hasta el segundo grado de la persona trabajadora" son los hermanos, abuelos y nietos.

La empresa, del sector de la teleinformática, se había opuesto a cualquier cambio de horario aludiendo a dificultades en la organización del trabajo y señalaba que debía priorizar las peticiones de conciliación para cuidar de menores a los familiares de primer grado.

La hija de Gloria estudia por la tarde y con horarios prolongados, por lo que el cuidado de la niña era imposible. "Ella es monoparental y no podía ayudarla como quería. Entonces me plantee decirle a la empresa que me ayudara para poder conciliar mejor aportando unos horarios que fuesen más flexibles. Pero no, no quisieron. Argumentaban que como hay 3 reducciones en mi trabajo, que al ser familiares de primer grado tenían derecho, que no podían concedérmelo, entonces decidí ir a juicio", explica la abuela.

Nos cuenta que "hubo días que su hija tuvo que llevarse a la pequeña a las prácticas porque ella no llegaba a tiempo desde Santander a Torrelavega". Con este panorama decidió consultar al sindicato USO, que impulsó la demanda al entender que el Estatuto de los Trabajadores recoge este supuesto.

El sindicato solicitó la aplicación de adecuación horaria en este caso para la abuela, ya que la menor pertenece a una familia monoparental y su madre estaba inmersa en un proceso de formación que dificultaba su cuidado.

Laura Cubas, abogada de la Unión Sindical Obrera asegura que la norma se amplió al segundo grado de consanguinidad en 2023 y que la petición de esta abuela de Torrelavega debía aplicarse. Además, las tres viven la misma vivienda y el único sustento económico es el de la abuela. "Era un problema de logística. La menor es muy pequeña y alguien tenía que cuidarla por la tarde. Era una necesidad para fomentar que su hija siguiese estudiando y reducirse la jornada implicaba cobrar menos salario", nos cuenta la letrada.

La magistrada les ha dado la razón y la decisión no se puede recurrir. Gloria reconoce que se ha "amparado el derecho del menor" y que "a partir de ahora todas las abuelas que tengan este problema pueden reclamarlo", sentencia satisfecha.

"Ahora voy a a tener unos horarios más flexibles, o sea voy a salir antes, lo cual me permite llegar a tiempo. Y voy a entrar también más tarde, con lo cual puedo pasar también, aunque mi hija va a estar, pero puedo estar con ellas más tiempo por la mañana", celebra Gloria.

