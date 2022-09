6 tipos de barba, ¿cuál te favorece más según la forma de tu cara?

Como no podía se de otra manera, la barba también tenía que contar con su propio día de celebración y hoy es esa fecha tan especial. El Día Mundial de la Barba se festeja el primer sábado del mes de septiembre que, en este año 2022, coincide con el día 3. El objetivo principal de este día es darle visibilidad a este vello y a todos los tipos de barbas que existen. Porque no hay dos barbas iguales y está claro que llevarla no es solo una moda.

Los principales tipos de barba

En los últimos años se ha multiplicado el número de hombres que apuestan por dejarse barba. Este tipo de vello facial le da un toque diferente a la cara y aporta un volumen que puede ser transformador. Pero cada persona tiene sus propios rasgos y habrá determinados modelos de barba que le sienten mejor que otros. Los tipos de barba más comunes son:

- Barba clásica: el total look, incluye patillas, zona del bigote y vello por toda la zona. Ideal para rostros circulares y para hombres despreocupados.

- Barba de tres días: parece que está ahí como que no quiere la cosa pero necesita también cuidados para mantenerla. Sienta bien a los rostros ovalados.

- Barba candado: perfecta para rostros cuadrados. Es un tipo de barba en el que se une el pelo del bigote con el de la perilla y que no puede faltar en el ránking del Día de la Barba.

- Barba estilo Van Dyke: llamada así en honor al pintor Anthony Van Dyke que fue el pionero en llevarla. Para conseguirla es mejor dejarse crecer la barba de todo y después eliminar el vello alrededor de la boca y en las mejillas. Si tu cara tiene forma redonda, te sentará bien.

- Barba Chevron: solo para los más atrevidos. La clave está en la intensidad de vello en la zona del bigote. Queda bien en los rostros de tipo ovalado.

- Barba Balbo: las caras redondas son las más agradecidas para este tipo de barba. Este modelo lleva bigote y pelo solo por la zona de la barbilla, que debe ir perfectamente recortado.

¿Sabías que algunas de las actividades que tienen lugar en este Día de la Barba incluyen competiciones para averiguar cuál es la más larga, la mejor cuidada y otros concursos similares? Una forma diferente de celebración para darle visibilidad a esta jornada. Y recuerda, tengas el tipo de barba que tengas, debes proporcionarle los cuidados necesarios para que luzca brillante y aseada. A todos los barbudos del mundo, ¡feliz Día Mundial de la Barba!