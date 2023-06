Segundo falso aviso de bomba en el centro de Barcelona en menos de 24 horas

El centro de Barcelona ha presenciado un nuevo aviso de bomba este martes. Lo que parecía una explosivo en una papelera del metro ha encendido una falsa alarma. Este hecho ha obligado a desalojar Plaza Catalunya y la zona céntrica de la ciudad se ha colapsado.

El aviso lo ha dado una trabajadora del sistema de limpieza del metro cuando ha descubierto el dispositivo. "Cuando he llegado una bolsa de basura hacía 'tic tac, tic tac'. Me he asomado pensando que había un reloj que habían tirado y había cables", relata la operaria.

Por ende, la mujer procedió a llamar a los vigilantes de la estación para que comprobasen el contenido de la papelera. Estos avisaron a las fuerzas de seguridad "de que había un aparato con cables". Y, en pocos minutos, llegaron expertos en desactivación de explosivos y unidades caninas.

Un dispositivo antirrobo

Los Mossos d'Esquadra han desalojado la estación de Renfe y del Metro de Plaza Catalunya. Posteriormente, los agentes han comprobado que el dispositivo lleno de cables de la bolsa de basura no era más que un sistema de alarma antirrobo que se utiliza en los patinetes de alquiler u otros vehículos similares.

La policía catalana ha publicado en Twitter lo ocurrido: "La Unidad de Tedax que ha activado su robot especializado en estas situaciones, determina que ha sido una falsa alarma. Poco a poco se irá restableciendo la normalidad en la zona".

Actualmente, las autoridades "han abierto una investigación para esclarecer los hechos" y, con las cámaras de seguridad, están intentando identificar quién lo depositó en la papelera del metro.

Dos falsas alarmas 24 horas

Esta situación es la segunda vez que se repite en Barcelona, en tan solo 24 horas. Este lunes, la misma estación de Renfe también ha sido desalojada durante 15 minutos. Las autoridades recibieron otro aviso de bomba desde un tren de la línea R4, procedente de Viladecavalls (Barcelona). Y, tras varias comprobaciones, se descartó el riesgo.