Los pequeños comercios podrán abrir este lunes sin cita previa en la fase 1 de la desescalada

Ya no es necesaria la cita previa. La nueva normativa en el plan de desescalada del coronavirus elimina la cita previa en las fases. El único requisito son las distancias de seguridad, el límite de aforo y desinfectar la zona.

La nueva fase 0 incluye también esta medida para locales con menos de 400 metros cuadrados. Esta medida incluye un aforo máximo de un 30% y con distancias de seguridad de dos metros.

Se incluyen tiendas, aunque no podrán abrir aquellas que estén dentro de un centro comercial siempre y cuando no tengan una puerta que dé directamente al exterior. Todos aquellos productos que el cliente no quiera, tendrán que ser puestos en cuarentena durante al menos 48 horas.

Algunos locales han decidido tomar medidas como el uso de mascarillas y la desinfección del local durante dos veces al día. También se recomienda el pago con tarjeta de crédito.

Se permite la apertura también de concesionarios de coches, estaciones de ITV y viveros, aunque con cita previa. En los demás no será necesario.