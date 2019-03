España vuelve a salir a la calle para protestar contra la sentencia de 'La Manada'

Cientos de personas se han vuelto a concentrar este viernes frente al Palacio de Justicia de Pamplona para mostrar su rechazo a la sentencia a 'La Manada', que condena a los acusados a nueve años de cárcel por abuso sexual y los absuelve de agresión sexual.

En la concentración se han coreado consignas como "no es abuso, es violación" o "esta justicia es una mierda". Los manifestantes, la mayoría mujeres, portaban una pancarta en la que se leía '¡No es no! ¡Justicia! Ezetza, ezetz da! Justizia!'. También se han visto carteles con numerosos mensajes, como 'La manada no son 5, la manada es el sistema' o '¿Por qué te doy miedo cuando abro la boca y no cuando abro las piernas'. En la protesta participa la concejala de Igualdad de Pamplona, Laura Berro.

Se continúan sucediendo así concentraciones en Pamplona en protesta por la sentencia que hizo pública el jueves la sección segunda de la Audiencia de Navarra y contra la que ya han anunciado recurso el Ministerio fiscal y las acusaciones populares, al igual que tienen previsto recurrir las defensas.

Cortan la avenida Diagonal de Barcelona en protesta por la sentencia a 'La Manada'

Decenas de personas han cortado el tráfico en la avenida Diagonal de Barcelona, a la altura de Palau Reial, el mediodía de este viernes en protesta por la sentencia a los cinco miembros del caso de 'La Manada'. "No es abuso, es violación", han gritado los manifestantes, muchos de ellos estudiantes, convocados por el Grup de Dones Campus Diagonal, y también ha participado el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (Sepc) del campus, que ha desconvocado el corte a las 12.30 horas en un mensaje en redes sociales.

La concentración ha obligado a cortar la circulación del Tram entre Zona Universitaria y Maria Cristina, según ha informado la infraestructura en un apunte en Twitter recogido por Europa Press, y ha indicado que puede usarse como transporte alternativo la L3 de Metro.

Una concentración grita en Valencia contra la "vergüenza" del fallo de La Manada: "Estos jueces no nos representan"

Los valencianos han vuelto a salir este viernes a la calle para mostrar su indignación contra la sentencia que condena a 'La Manada' y se han concentrado frente a la Ciudad de la Justicia de Valencia tras una gran pancarta en la que se leía: 'No es abuso es violación'.

Los concentrados han clamado contra los magistrados del tribunal que juzgó a los acusados con gritos de "estos jueces no nos representan" y otros de apoyo a la víctima: "Tranquila hermana, esta es tu manada".

Las personas participantes, varios centenares de todas las edades, llevaban fotos de los cinco condenados que han roto entre fuertes aplausos. Asimismo, llevaban una fotografía del magistrado Ricardo González, que emitió un voto particular en el que pedía la absolución de los condenados y en el que recoge que la joven pudo haber sentido excitación sexual.

Contra él se han dirigido gritos como "este juez es un violador" o "a este juez nos lo vamos a cargar" y han reclamado su inhabilitación. "Esta sentencia es una vergüenza", "esta Justicia es una mierda"; "estos jueces no nos representan"; "esta batalla la vamos a ganar", son algunos de los gritos que coreaban con las manos alzadas, algunas de ellas rojas. Asimismo, han coreado consignadas en apoyo de la víctima y contra las agresiones a las mujeres: "Tranquila hermana esta es tu manada"; "yo sí te creo" , "no es no y lo demás es violación" o "con ropa o sin ropa, mi cuerpo no se toca". A la concentración ha acudido el diputado nacional de Compromís, Joan Baldoví, como ciudadano porque "ayer había que salir a la calle". "Es tal la indignación generalizada y la reacción de la calle por todo el país, que en un futuro los jueces se pensarán muy mucho antes de hacer una sentencia tan infame e indigna como esta", ha confiado. Baldoví se ha mostrado partidario de que se si reforma el código penal sea para que "quede muy claro que la parte discrecional del juez sea muy reducida porque quede muy claro lo que es violación y no pueda haber votos particulares como el de este señor que ha visto hasta jolgorio". Además, ha pedido que la reforma asegure que en un delito de violación no sea la víctima la que tenga que justificarse.