Se amplía al resto de España la búsqueda de la joven desaparecida en Galicia

La búsqueda de Diana, la joven desaparecida en Galicia la madrugada del pasado lunes, se ha ampliado ya al resto de España. Se examinan las llamadas de teléfono realizadas aquella noche y también las comunicaciones previas de la chica. Este viernes han continuado los rastreos sobre el terreno.

Los efectivos se han centrado en distintos puntos de la localidad y en los matorrales cercanos a la vivienda familiar. A pesar de un aumento de efectivos en la localidad, cada vez cobra más fuerza la tesis de que Diana ya no esté en Galicia. Por ello se han ampliado las investigaciones más allá de las fronteras gallegas como confirmaba el delegado del gobierno.

La Guardia Civil ha pedido el listado de teléfonos móviles que se activaron la madrugada del lunes en la zona de la desaparición. Examinan las grabaciones de las cámaras de las carreteras. Y analizan, en la tablet de la joven desaparecida, sus comunicaciones de los días previos en busca de algo de luz.

Los agentes no dan importancia a los mensajes de Diana aquella noche sobre el presunto acoso de un hombre. Este incidente ocurrió horas antes, mientras ella estaba aún con sus amigas. La Guardia Civil aún no tiene una idea clara de qué pudo ocurrir y el Delegado del Gobierno ha pedido que no se ponga bajo sospecha al colectivo de feriantes.

El padre de Diana no descarta al cien por cien una desaparición voluntaria.