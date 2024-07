Saturación en los centros de acogida de menores no acompañados de Canarias: "Estamos sobrepasados y la previsión de este verano es la que es"

Antena 3 Noticias ha tenido acceso al interior de dos de los ochenta centros de acogida para menores no acompañados de Canarias. A día de hoy el número de centros es más del doble que el año pasado, y además se encuentran por encima de su capacidad. En el centro que hemos visitado en Gran Canaria nos cuentan que la capacidad inicial era para 30 personas pero que ya son 80 niños, y no quieren verse obligados a recibir más, porque no podrían atenderlos como es debido. "Estamos haciendo lo posible para no incrementar esa cifra", asegura Gabriel Orihuela, director del centro.

En una de las aulas del centro, un grupo de jóvenes marroquíes está recibiendo una clase de informática. Les están enseñando a hacer un currículum para que en el futuro puedan buscar trabajo: Bilal es de Marruecos y dice que la vida en su país está muy mal, y que quiso venir a España para ayudar a su familia y trabajar como camarero: "Aquí nos levantamos a las 8 y vamos a clase...Estoy muy bien", cuenta. También recuerda su viaje en la patera durante 5 días: "Fue fuerte, muy mal...Ni comer ni beber ni nada". Eder también es marroquí y quiere ser mecánico de barcos en el futuro: "Vine en la patera sin familia ni nada, solo. Vine para ayudar a mi familia", relata el joven. En otra de las aulas les dan clase de español. Maissa es de Senegal y también cuenta que vino porque quiere trabajar para ayudar a su familia: "En Senegal la vida es muy difícil, hay mucha violencia", explica el joven. Maissa recuerda que el viaje en cayuco fue fácil, algo que llama mucho la atención a los trabajadores del centro porque se repite habitualmente: "Resulta muy sorprendente que hay chicos que relatan historias muy duras pero lo normalizan", explica Gabriel Orihuela. Esto es positivo para ellos porque no les dejan demasiadas secuelas psicológicas. Lo que casi todos los chicos presentan son lesiones y secuelas físicas: "Lo más habitual son quemaduras, y lo más duro ha llegado a ser amputaciones por el pie de trinchera, por venir acuclillados y sin circular la sangre", relata Gabriel.

En Tenerife, en otro centro denuncian la saturación que sufren: "Se reduce mucho el espacio y la intimidad, este centro no está preparado para albergar a 300 menores, como mucho a 100", explica Alberto Angulo de Quorum, mientras muestra una habitación donde duermen más de 120 menores. "Estamos sobrepasados...Y la previsión de este verano es la que es", añade.

En los centros, se intenta que los menores tengan una rutina normal para su edad en la medida de lo posible: "Por la mañana en verano van a la playa, hacen actividades, están al sol. Tenemos clase de español, manualidades...", cuenta Alberto.

Papa es de Senegal y llegó hace 8 meses: "Yo vine para buscar otra vida. Vine para trabajar y ayudar a mi familia", cuenta este joven que se embarcó en una patera sin que sus padres lo supieran. "Yo estuve 7 días en el mar , fue muy duro y malo, no tenía nada. Venían 215 personas, solo comíamos agua y galletas", recuerda Papa. Ibra es de Senegal y relata la dureza de su viaje: "La patera es muy difícil, delante de ti tus amigos mueren", recuerda el joven. Su travesía duró 8 días y viajaban más de 300 personas rumbo a El Hierro: "No duermes, tienes miedo", cuenta Ibrahim. Dice que ahora en el centro está bien, pero que son muchos: "Aquí ahora en el centro hay mucha gente. Ahora estoy en Tenerife, después no sé si Francia o Canadá".

El objetivo de prácticamente el 100% de los menores no acompañados que llegan a Canarias es el mismo, trabajar y ayudar a su familia, y el archipiélago solo es para ellos la puerta de entrada al territorio español y europeo: "Tenemos el bloqueo para el traslado a las comunidades autónomas, que lo que provoca es la vulneración de los derechos de estos chicos", concluye Gabriel Orihuela, director del centro de Gran Canaria.

