Veintidós hombres y catorce mujeres, candidatos a juzgar el crimen de Asunta

Un total de 36 personas, de ellas 22 hombres y 14 mujeres, han sido seleccionadas hoy como candidatas a formar parte del jurado popular que juzgará el crimen de Asunta Basterra, la niña de 12 años que tuvo una muerte violenta el 21 de septiembre de 2013 de la que están acusados sus padres.

Los 36 nombres han salido de una selección de 998

Por medio de un sorteo informático, en el que se incluían 998 nombres, han sido elegidos vecinos de diferentes partidos judiciales de la provincia: 14 del de A Coruña, 6 del de Ferrol, 2 de Santiago, 2 de Ribeira, 2 de Betanzos, 2 de Ordes, 3 de Corcubión, uno de Noia y también uno de Carballo. Una vez se les informe de este hecho, los seleccionados podrán presentar alegaciones para no integrar el jurado, y, de ellos, deben quedar al menos veinte, de los cuales once finalmente formarán el jurado popular, dos de éstos suplentes.

Previsiblemente, esta semana se dictará el auto de hechos justiciables, al que no cabe alegación, y se marcará la fecha de inicio del juicio, que según han informado fuentes judiciales está previsto que dure entre 3 y 5 semanas. En la celebración del sorteo han participado, además del secretario judicial y los procuradores, el fiscal del caso, Jorge Fernández de Aránguiz, y los abogados de la defensa de Rosario Porto y Alfonso Basterra, José Luis Gutiérrez Aranguren y Belén Hospido, respectivamente.

El abogado de Rosario Porto asegura que no cree en la "imparcialidad"

También los letrados de la asociación Clara Campoamor, que está personada, Ricardo Pérez y Rocío Beceiro. A la salida de los juzgados compostelanos, después de este acto que se celebró en audiencia pública en el salón de bodas, el penalista José Luis Gutiérrez Aranguren ha cuestionado la "imparcialidad" del jurado popular saliente, y ha recalcado cuál sigue siendo su empeño: "Mi interés es buscar un tribunal lo más imparcial posible, pero lo tengo difícil", ha lamentado.

El abogado Ricardo Pérez, de la asociación Clara Campoamor, que vela por los derechos de la infancia, ha insistido en que no comparte "en absoluto" la postura del abogado de la defensa de Rosario Porto al apuntar que el jurado popular puede estar condicionado por todo lo leído y oído sobre este asunto. En ese sentido, ha remarcado que, quienes lo conformen, serán personas "totalmente responsables", que no se dejarán "influenciar".La abogada de Alfonso Basterra, la letrada Belén Hospido, no ha hecho declaraciones a la prensa.

La muerte violenta de la niña Asunta Basterra Porto el 21 de septiembre de 2013, cuyo cadáver apareció en una cuneta, provocó una gran conmoción, sobre todo en la capital gallega. Los padres de esta menor, que tenía 12 años cuando falleció, la abogada Rosario Porto y el periodista Alfonso Basterra, están en el penal de Teixeiro (A Coruña) desde ese mismo mes acusados de la muerte violenta de su hija.