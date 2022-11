Sanitarios piden reforzar la seguridad: "Un compañero perdió el 90% de la visión y un día entró un paciente con un machete"

Este lunes arranca la huelga de Atención Primaria en Cantabria, continúan los paros en la Comunidad de Madrid. Son movilizaciones que amenazan por extenderse por toda España. Navarra ya ha anunciado huelgas para comienzos de año si todo sigue igual. Comienza una semana que demuestra que la sanidad está al límite. El principal problema es que no hay médicos suficientes. También los sanitarios piden mejores condiciones por su trabajo.

Ante esta gran problemática, Vicente Alonso, Secretario General del sindicato médico de Cantabria, ha atendido a Manu Sánchez en Antena 3 Noticias para abordar la situación. Desde el sindicato se reunieron el pasado viernes "pero no quisieron" desconvocaran el paro. "No aportaron nada, todo eran promesas sin sostén", comentaba Alonso.

"Como comprenderán, nosotros venimos de unos acuerdos que firmamos en 2019 que no han cumplido. ¿Cómo me voy a quedar con unas promesas vanas?", señalaba el secretario general. Una negociación en la que la otra parte se mantuvo -según Alonso- "inmovilista en cantidad de cosas".

"Era una situación caótica. Han venido intoxicando a la opinión pública diciendo que seguían negociando, pero yo todo el fin de semana no he recibido ningún tipo de negociación. No es que vayamos a huelga, nos han llegado a ella", ha indicado.

Otra de las demandas de los sanitarios en Cantabria es un aumento de la seguridad por el aumento de agresiones en centros en los últimos tiempos. "En el 2019 firmamos una limitación de agenda que daba 10 minutos por paciente y que era lo que considerábamos mínimo para dar una atención de calidad y que para que cada ciudadano recibiera una buena atención médica".

"No han querido coger la sartén por el mando", ha denunciado el secretario general ante la falta de sanitarios. "Nos comprometimos a pasar de forma extra consultas por la tarde para absorber la demanda que se formaría al tener limitadas las consultas y verlos en condiciones normales". Todo eso que firmamos en su momento no lo han cumplido", enuncia Alonso.

¿Qué está pasando en Cantabria?

Desde Santander, Vicente Alonso explica que "empezamos a tener un montón de gente en las consultas que la media viene a ser de 50 a 70" pacientes al día y es algo "inviable". "Encima con plazas que no organizan".

Preocupa el aumento de las agresiones a sanitarios

El aumento de las agresiones a sanitarios ha sido "el colofón". "Cuando tu das una mala asistencia puedes llegar a crear en la sociedad una ansiedad y una sensación de lo que está recibiendo y no se lo merece". Eso ha llevado a "grandes crispaciones". "Hay gente que es educada y puede llegar a entenderlo y hay que son unos burros o algo así".

El secretario general del sindicato de médicos ha denunciado que hace poco un compañero "perdió casi el 90% de la visión de un ojo". "Un día entró un paciente con un machete en un hospital", situaciones que son "intolerables". "No tenemos ningún tipo de soporte para llevarlo adelante y es en lo único que nos hemos podido acercar un poquito", remarcaba.

El sindicato negoció que "iban a poner cámaras y que en algunos centros que no han definido pondrían igual un guarda de seguridad". Parece que puede ver un acercamiento pero Alonso insiste que ese acercamiento es porque se "ven muy presionados por la opinión pública". "Lo demás están muy tranquilos, les da igual", puntualizaba.