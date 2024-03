Sandra, superviviente del 11M: "Lo recuerdo cada día cuando cojo el tren y el pitido de la puerta cierra, cuando explotó la bomba"

"Lo único que recuerdo de aquel día es que fue terrible", cuenta Sandra Lescano, superviviente del mayor atentando de la historia de España, aquel fatídico 11M en el que se produjeron diez explosiones en cuatro trenes de Cercanías en las estaciones de Atocha, El Pozo y Santa Eugenia en Madrid. La masacre dejó 193 muertosy 2.000 heridos.

Sandra nos ha contado que aquel día "iba camino a mi trabajo. Yo vivía en Coslada, cogí el tren, el atentado me pilló en El Pozo, iba en el segundo vagón, a espaldas del conductor y lo único que recuerdo es mucho humo, mucha confusión, todo estaba lleno de cables colgando, queríamos salir por las puertas o techos y no había ninguna vía de escape".

"Ninguna película de terror puede contar lo que vivimos"

"El horror que yo recuerdo de aquel día fue terrible, no hay ninguna película de terror que pueda contar esas escenas que vivimos. Yo les pedía a las enfermeras cuando me llevaron al 12 de Octubre, en ese entonces yo era madre soltera, que si me pasaba algo quería que llevaran a mi niña a Ecuador", explica Sandra, para quien su hija siempre fue ese punto al que agarrarse para sobreponerse a la adversidad. "Agradezco a Dios por poder ver crecer a mi hija, en el momento del atentado tenía 1 año".

Sandra lamenta que "hubo tanta gente inocente que perdió la vida y creo que si tengo una segunda oportunidad para poder vivirla ayudaré a todo el que pueda". "No es nada fácil olvidar porque han pasado 20 años, es como que no hubiese pasado el tiempo".

Aunque la vida le ha obligado a seguir adelante, cada día recuerda la tragedia: "lo tengo presente sobre todo cuando cojo el tren y el pitido de la puerta cierra que es cuando explotó la bomba, es lo que me ha dejado un trauma permanente y, aunque inconscientemente me suba a un tren, trato de sentarme cerca de las puertas porque vivo en una alarma permanente".

11M

El atentado del 11 de marzode 2004 en Madrid dejó 193 muertos y 2.000 heridos. Una tragedia que 20 años después se recuerda en la capital con un acto homenaje en la Puerta del Sol, frente a la Real Casa de Correos, así como una misa en la Catedral de La Almudena, donde se recuerda a las víctimas del atentado yihadista.

Europa también recuerda a las víctimas del 11M. El Día Europeo de las Víctimas de Terrorismo se instauró tras este atentado, el mayor atentado terrorista en suelo europeo. Fue el 25 de marzo de 2004, tan solo catorce días después del atentado, cuando la Comisión Europea acordó que cada año se celebrara el 11 de marzo como el día de las víctimas. De esta manera, se quiere mostrar solidaridad con ellas y la unidad y resiliencia contra el terrorismo y el extremismo violento.

